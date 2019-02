Italo X | il rapper che canta “Io sto con Salvini” | mistero sulla sua identità e c’è chi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “Io dico che è meglio aiutarli a casa loro”. Inizia con queste parole la canzone di debutto diX, che si intitola proprio Io Sto Con Salvini. Dall’ancora misteriosa e confusa (c’è chi sostiene che sia lombardo, chi veneto),X ambisce a diventare il primosfacciatamente sovranista e salviniano. In sole 48 ore, tante quante sono trascorse dalla pubblicazione del brano, la curiosità attorno alla figura di questo nuovoè cresciuta a dismisura. Non poteva essere altrimenti. Un po’ perché nessuno conosce il suo volto né il suo nome, un po’ perché il brano incriminato non lascia certo indifferenti.Il testo mira a dividere l’opinione pubblica, come già fa la politica. Alcune strofe: “Con tutti i problemi che ha il nostro di Paese, come possiamo solo pensare di aiutare gli altri se non riusciamo a prenderci cura di noi ...

