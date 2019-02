Regionali Sardegna | i Cinque Stelle disertano Porta a Porta Polemiche per il servizio

Regionali in Sardegna - Grillo : 'Forse il M5s non è all'altezza' : La democrazia e la politica si stanno decentrando, ma non sanno cosa succede nella periferia. Forse non siamo all'altezza, forse siamo principianti come dicono. Il Movimento è nato per dare uno ...

Regionali Sardegna - dati reali e finali : Christian Solinas trionfa con il 47 - 8% dei voti : Nessuna battaglia all'ultimo voto ma un'affermazione netta. Christian Solinas, candidato del centrodestra, è il nuovo presidente della regione Sardegna con il 47,8% dei voti. Quando i dati delle proiezioni si sono trasformati in voti reali la situazione si è subito cristallizzata con l'esponente del

Elezioni Regionali in Sardegna 2019 : i risultati - Sky TG24 - : Con il 47,84% , 1623 sezioni su 1840, delle preferenze, il candidato del centrodestra Christian Solinas è il nuovo governatore della Regione. "Ha vinto la Sardegna", sono state le sue prime parole. ...

Elezioni Regionali in Sardegna : vince il centrodestra con Solinas - crollo M5s : Christian Solinas è il nuovo governatore della Sardegna con oltre il 47% dei voti. Un risultato che, come quello abruzzese , sancisce l'ennesima vittoria del centrodestra unito , vicino al 52%, , il ...

Risultati elezioni Sardegna 2019 : i consiglieri Regionali eletti. Dati liste : Risultati elezioni Sardegna 2019: i consiglieri regionali eletti. Dati liste Assodata la vittoria del centrodestra alle elezioni Sardegna 2019 vanno valutati i voti alle singole liste. E poi all’interno delle singole liste le preferenze dei candiDati al consiglio regionale. Il ritardo con cui si procede allo spoglio non consente ancora di delineare uno scenario preciso. Al momento – con i Risultati ancora non definitivi – ...

Regionali Sardegna - in che città è riuscito a perdere il M5s : semplicemente impensabile : "Cinque anni fa qui noi neppure c'eravamo". È questo il mantra che Luigi Di Maio e soci vanno ripetendo da domenica a tarda sera, quando già dagli exit poll s'era intuito che quella in Sardegna, per i 5 Stelle, sarebbe stata una catastrofe. Perché non va dimenticato che, se pur elezioni politiche ed

Sardegna - Berlusconi in pressing su Salvini dopo flop M5s alle Regionali : Berlusconi in pressing sul leader della Lega Matteo Salvini dopo il flop pentastellato alle regionali. Il tonfo dei Cinque Stelle in Sardegna, dopo quello in Abruzzo, dimostra - avrebbe ragionato con ...

Elezioni Regionali in Sardegna : Christian Solinas è il nuovo presidente - Sky TG24 - : Cagliaritano, 42enne, era stato eletto al Senato nella lista di Lega-Psd'Az dopo l'alleanza sancita con il Carroccio. Appoggiato da Matteo Salvini, ha battuto il candidato del centrosinistra e attuale ...

Regionali Sardegna - il M5s perde tre voti su quattro : il flusso che condanna Luigi Di Maio : Un calvario. Non si può che descrivere così l'andamento dei consensi al M5S dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Con il punto più basso proprio alle Regionali in Sardegna di ieri, domenica 24 febbraio. I grillini, a spoglio quasi concluso, hanno raccolto meno del 12 per cento. Un tracollo. U

Elezioni Regionali in Sardegna : Christian Solinas è il nuovo presidente - Sky TG24 - : Cagliaritano, 42enne, era stato eletto al Senato nella lista di Lega-Psd'Az dopo l'alleanza sancita con il Carroccio. Appoggiato da Matteo Salvini, ha battuto il candidato del centrosinistra e attuale ...

Regionali Sardegna - trionfa il centrodestra con Solinas : per il M5s un'ecatombe - le ultime cifre : Il senatore della Lega Christian Solinas è a un passo dalla vittoria alle elezioni Regionali in Sardegna. Dopo 10 ore dall'avvio dello scrutinio, i dati ufficiali con 845 sezioni scrutinate su 1.840 attestano il candidato presidente del centrodestra Solinas al 47,3%, segue il candidato del centrosin

LIVE Elezioni Regionali Sardegna 2019 : risultati in tempo reale - Sky TG24 - : I primi dati reali danno il candidato del centrodestra oltre il 52%. Crolla, rispetto alle politiche, il Movimento 5 Stelle, che rimarrebbe però il primo partito. L'affluenza alle urne è stata del 53,...

Regionali Sardegna - la furbissima esultanza di Matteo Salvini : "La Lega vince 6-0 sul Pd" : Arriva il momento dell'esultanza per Matteo Salvini dopo il voto in Sardegna: la vittoria del candidato del centrodestra, Christian Solinas, è ormai certa. A circa metà dello scrutinio ha oltre il 48% dei voti contro il 32,90% del candidato del centrosinistra, Massimo Zedda. Tracollo per il M5s, ora

Elezioni Regionali Sardegna - Christian Solinas eletto nuovo presidente di Regione : Quando ancora manca lo scrutinio di quasi un terzo delle sezioni, il risultato delle Elezioni regionali in Sardegna è ormai chiaro: il nuovo presidente di Regione sarà Christian Solinas, candidato del centrodestra formato da Lega, Fi, FdI e Partito sardo d'azione. Al secondo posto Massimo Zedda, per il centrosinistra. Tracollo del M5s con il suo candidato Francesco Desogus.Continua a leggere