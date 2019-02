Juve | l' annuncio del padre di Zaniolo | ' Rinnova con la Roma a fine stagione'

Juve ntus – Il ritorno del muro bianconero - Allegri e l’annuncio in conferenza stampa : “sta per tornare la BBC” : Allegri annuncia il ritorno della BBC, le parole dell’allenatore bianconero alla vigilia di Sassuolo- Juventus “Potete scrivere il titolo bello: la prossima settimana ritorna la BBC”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Sassuolo- Juventus annuncia il ritorno in campo del muro bianconero . Secondo l’allenatore, Chiellini e Bonucci “saranno a disposizione la prossima settimana”, al contrario ...

Champions League - gaffe social per la Juventus : l’annuncio è sbagliato e i tifosi dell’Atletico Madrid… ringraziano! [FOTO] : Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League la Juventus pubblica l’esito dell’annuncio sui social ma sbaglia il logo dell’Atletico Madrid: i tifosi dei Colchoneros li ringraziano Quest’oggi a Nyon si sono svolti i consueti sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Grande attesa per la Juventus, l’unica delle due italiane in prima fascia, che ha beccato un’avversaria non di certo ...