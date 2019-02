Serie A | pomeriggio di pareggi | Sassuolo lontano dall' Europa | lotta il Chievo

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi : basket - stasera la semifinale di coppa Italia Calcio : Serie B - oggi pomeriggio Padova-Foggia : Nella foto l'ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. È il palazzo dello sport in cui da giovedì si giocano le partite della final eight di coppa Italia nel basket maschile. Eliminate le due favorite, Milano e Venezia, fuori pure Varese e Avellino. Gli irpini sono stati ...

Domenica In - una Serie di gaffe agitano il pomeriggio di Raiuno : Ieri pomeriggio, su Raiuno, è andata in onda una Domenica In fatta di qualche gaffe e alcune indelicatezze. Secondo quanto riportato da Il Messaggero , tutto sarebbe iniziato con un errore, ...

Serie A - modificato l’orario di Genoa-Milan : si gioca nel pomeriggio : L'incontro è stato spostato alle 15 di lunedì 21 gennaio per questioni di ordine pubblico. Varia anche l'orario di Juventus-Chievo. L'articolo Serie A, modificato l’orario di Genoa-Milan: si gioca nel pomeriggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : i verdetti del pomeriggio! Diretta gol live score : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite del girone B per la 20giornata in programma oggi, sabato 29 dicembre 2018.