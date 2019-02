Kelly Craft nominata da Trump ambasciatrice Onu

Il presidente Trump nomina Kelly Knight Craft ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu : ambasciatrice in Canada, moglie di un ricco magnate del carbone, finanziatrice del Partito repubblicano, e appassionata delle corse dei cavalli in Kentucky. E’ il profilo breve di Kelly Knight Craft, nominata ieri dal presidente Trump come nuova rappresentante degli Stati Uniti all’Onu, dopo che la prima scelta Dina Powell aveva rinuciato, e la sec...