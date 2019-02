Ultime Notizie Roma del 21-02-2019 ore 15 | 10

romadailynews

(Di giovedì 21 febbraio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Però è una decisione che devono prendere le due repubbliche di Francia Italia vedremo alla fine chi la spuntera’ così il presidente della commissione europea jean-claude juncker ai cronisti che gli chiedevano se lo so la TAV torino-lione una sconfitta anche per la lotta al cambiamento climatico rivelazione choc di Don Vinicio albanesi presidente della comunità di Capodarco durante il diario di Papa Francesco TV2000 l’emittente della CEI Don Vinicio ha denunciato pubblicamente gli abusi subiti Da ragazzo in seminario da parte di altri sacerdoti erano da mandare al diavolo aggiunto perché non erano degni di tutto questo mi è rimasto dentro per 50 anni ma non ho avuto sensi di colpa e questo mi ha aiutato invece a guardare al sacerdozio con lo spirito aperto solobello Io mi sono salvato con questo ...