Fulvio Collovati offende le donne e la RAI lo sospende per due giornate

Fulvio Collovati sospeso per 2 settimane da 'Quelli che il calcio' : Roma, 19 feb., askanews, - Le scuse repentine di Fulvio Collovati dopo la frase contro le donne che parlano di tattica calcistica, 'le donne non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno ...

Quelli che il calcio : frasi sessiste - Fulvio Collovati sospeso per due settimane : Fulvio Collovati Due giornate di ’squalifica’ per Fulvio Collovati. L’ex campione del mondo – scrive adnKronos – salterà la prossime due puntate di Quelli che il calcio a seguito delle affermazioni, ritenute sessiste, da lui pronunciate domenica scorsa in merito alle donne che parlano di tattica calcistica. Un provvedimento esagerato, quasi quanto le dichiarazioni dell’ex calciatore. “Quando sento una ...

Fulvio Collovati sospeso dalla Rai per frasi sulle donne a Quelli che il calcio : La Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. A scriverlo è l'agenzia Adnkronos, che cita "fonti bene informate". La decisione arriva dopo le affermazioni fatte domenica scorsa dall'ex calciatore a Quelli che il calcio sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delle donne. Collovati, infatti, era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi ...

Fulvio Collovati - dopo la frase sulle donne si muove la Rai : 'Verso la sospensione' : Le scuse repentine di Fulvio Collovati dopo la frase contro le donne che parlano di tattica calcistica potrebbero non bastare per salvare il posto del campione del mondo a Quelli che il calcio su Raidue. L'ad della Rai Fabrizio Salini avrebbe chiamato direttamente in vertici di Raidue, irritato per le parole di Collovati e le proteste che ne sono seguite. Salini ...

Fulvio Collovati - dopo la frase sulle donne si muove la Rai : "Verso la sospensione" : Le scuse repentine di Fulvio Collovati dopo la frase contro le donne che parlano di tattica calcistica potrebbero non bastare per salvare il posto del campione del mondo a Quelli che il calcio su Raidue. L'ad della Rai Fabrizio Salini avrebbe chiamato direttamente in vertici di Raidue, irritato per

Fulvio Collovati - la moglie lo difende : “Il calcio sia commentato dai maschi - le donne restino un passo indietro” : Dopo le polemiche nate dall’attacco rivolto a Wanda Nara dell’ex calciatore Fulvio Collovati a “Quelli che il calcio“, sulla vicenda è intervenuta la moglie Caterina che, in un’intervista ai microfoni di Rai Radio2, ha detto di condividere quanto detto dal marito e ha parlato anche del loro rapporto. “Di tattiche io e Fulvio non parliamo mai. Su questo io e Fulvio siamo d’accordo, le donne devono stare ...

Fulvio Collovati : 'TATTICA? LA DONNA NON CAPISCE'/ Video - Caterina difende il marito : FULVIO COLLOVATI nella bufera per alcune frasi contro le donne: 'Quando le sento parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco'. La moglie lo difende.

Fulvio Collovati : 'Quando sento le donne...'. Bomba in Rai - Mara Carfagna furiosa : 'Uno scandalo' : La frase è stata pronunciata ieri pomeriggio, 17 febbraio, su Raidue dal campione del mondo '82 Fulvio Collovati, oggi opinionista tv. Per approfondire

Fulvio Collovati : "Quando sento le donne...". Bomba in Rai - Mara Carfagna furiosa : "Uno scandalo" : Sul caso Collovati interviene anche Mara Carfagna. "Ieri a Quelli che, servizio pubblico, Collovati ha definito le donne incapaci di capire la tattica nel calcio. La fiera del luogo comune", scrive il vice presidente della Camera su Twitter, "la prossima settimana ci sarà un servizio sulle donne che

Fulvio Collovati : “Wanda Nara? Una donna che parla di tattiche mi fa rivoltare lo stomaco”. Polemiche sui social : “Quando sento una donna, che poi è anche la moglie di un calciatore, parlare di tattiche, mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio”. È polemica dopo le frasi sessiste pronunciate ieri durante la trasmissione Quelli che il calcio dall’ex calciatore Fulvio Collovati. Il campione del mondo ’82 è intervenuto per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-manager Wanda Nara, recentemente travolti dalla decisione ...

Bufera su Collovati - Caterina sta con Fulvio : 'Io non spiegavo il 4-4-2...' : ... @CateCollovati, 18 febbraio 2019 LA RISPOSTA - Pronta la riposta della moglie, che si schiera dalla parte dell'ex calciatore, campione del mondo con l'Italia nell'82: ' Mio marito ha parlato di ...

Il maschilismo preistorico di Fulvio Collovati : ... per carità! - da una patologia diffusa procurata da vecchi retaggi patriarcali, maschilisti e sessisti , le donne sono incapaci di intendere la scienza calcistica . Dopotutto è ben noto, e Collovati ...

Le frasi sessiste di Fulvio Collovati a “Quelli che il calcio” : L'ex calciatore ha detto che quando si parla di tattica del calcio «la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare»