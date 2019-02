Juventus | Mandzukic incubo dei terzini Nel mirino Juanfran e Filipe

Juventus - Allegri spiega la panchina di Dybala : “voglio più cattiveria. A Cristiano Ronaldo serve Mandzukic perchè…” : Dybala in panchina per oltre 80 minuti contro il Sassuolo: Massimiliano Allegri spiega le sue scelte tattiche, analizzando il diverso apporto di Mandzukic in funzione di Cristiano Ronaldo Nonostante lo 0-3 rifilato al Sassuolo, in casa Juventus resta qualche malumore. La gestione di Dybala appare sempre più delicata e rischia di diventare un vero e proprio caso. Il fuoriclasse argentino è apparso insofferente per la posizione che occupa in ...

Juventus - Allegri : "Dybala è entrato bene ma Ronaldo ha bisogno di Mandzukic' : Vittoria importante per la Juve a Reggio Emilio. Massimiliano Allegri si gode il 3-0 sul Sassuolo e la porta inviolata, dopo le critiche alla fase difensiva bianconera: 'Abbiamo rischiato quando ...

Calciomercato Juventus - maxi offerta del Dalian dalla Cina per Mandzukic (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta Panorama infatti, il Dalian Yifang, squadra che milita nel campionato cinese, avrebbe messo nel mirino Mario Mandzukic, attaccante croato di proprietà del club bianconero, sicuramente uno dei punti di forza della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il Dalian vorrebbe formare un attacco stellare e considererebbe Mandzukic il giocatore ...

Juventus - con Mandzukic al suo fianco Ronaldo è tornato a brillare : Ieri sera la Juventus all'Allianz Stadium contro il Parma ha fatto una buona gara in attacco, ma la difesa rimaneggiata, causa infortuni e partenze impreviste (Benatia si è trasferito all'Al Duhail) non ha fatto altrettanto bene, infatti ha incassato tre gol che sommati a quelli presi contro l'Atalanta, si arriva a un totale di sei reti in due gare. Nonostante il pareggio del 3-3, la squadra ha mostrato migliorie rispetto a quella vista a ...

Juventus - il lato positivo : Ronaldo c'è. E che intesa con Mandzukic : La buona notizia in casa Juventus, oltre al fatto che molto probabilmente Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci saranno in campo il 20 febbraio contro l'Atletico Madrid, è che Cristiano è tornato&...

Juventus - sei possibili cambi di formazione contro il Parma : torna Mandzukic riposa Dybala : Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa per mettere nel mirino il match contro il Parma. I bianconeri quando sono arrivati al JTC hanno trovato i campi imbiancati, visto che su Torino da ieri nevica. Nel corso della seduta mattutina, Massimiliano Allegri ha dunque fatto tutte le prove tattiche e ha provato la formazione che schiererà domani sera. Il tecnico livornese è intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, anche se rispetto a ...

Juventus - Allegri : "CR7 e Mandzukic dal 1'. Chiellini out 10/15 giorni" : 'Chiellini non ha nulla di grave, ma ci vorranno 10/15 giorni per tornare a posto': così Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulle condizioni fisiche del difensore azzurro, uscito nel primo ...

Juventus - Allegri : 'Caceres - Mandzukic e Pjanic titolari. Chiellini fuori 10-15 giorni' : TORINO - Archiviare la sconfitta incassata dall' Atalanta costata l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia e riprendere la marcia in campionato con il doppio ottavo di Champions League contro l' ...

Juventus-Parma - Allegri LIVE : 'Chiellini - nulla di grave. Giocano Mandzukic e Caceres' : LIVE 15:58 1 feb Qual è il suo pensiero su alcune critiche dei tifosi? Io dico che negli ultimi quattro anni abbiamo disputato due finali di Champions League, oltre a un ottavo e ad un quarto di ...

Juventus-Parma - conferenza Allegri : “Gioca Caceres - torna Mandzukic” : JUVENTUS PARMA conferenza Allegri- Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Parma. Il tecnico bianconero ha voglia di rilanciare la Juventus dopo la sanguinosa sconfitta contro l’Atalanta, la quale è costata l’eliminazione ai bianconeri dalla Coppa Italia. Contro il Parma servirà una Juventus più compatta e cinica, brava a […] L'articolo Juventus-Parma, conferenza Allegri: ...

Juventus verso il Parma : difesa inedita e un Mandzukic in più : La Juventus vuole dimenticare subito Bergamo, l’Atalanta e l’uscita dalla Coppa Italia. Per farlo Allegri, finito nel mirino della critica, deve battere il Parma e continuare la striscia positiva in campionato dove sta dominando con 59 punti, frutto di 19 vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Allo Stadium sabato alle 20,30 (diretta streaming su DAZN) i bianconeri arrivano incerottati, con la difesa a pezzi ma ritrovano Mario Mandzukic. Il ...

Atalanta-Juventus : Allegri convoca Caceres ma rinuncia a Mandzukic : TORINO - L' Atalanta ospita la Juventus all'Atleti Azzurri d'Italia per i quarti di Coppa Italia . Per i bianconeri non è una partita facile, la squadra di Allegri ha faticato nell'ultima giornata di ...

Juventus : Pjanic - Khedira e Mandzukic verso il recupero : TORINO - Juventus in campo per l'allenamento alla 'Continassa', poche ore dopo il successo in rimonta sulla Lazio. Il forfait di Leonardo Bonucci , fermato da una distorsione alla caviglia, è ...

Infermeria Juventus - le ultime su Pjanic - Khedira e Mandzukic : Juventus – Pjanic, Khedira e Mandzukic si allenano ancora a parte e difficilmente saranno della gara mercoledì in Coppa Italia All’indomani della vittoria di ieri sera a Roma contro la Lazio, la Juventus è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della sfida di mercoledì, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I giocatori in campo ieri sera si sono ...