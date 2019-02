Call of Duty Black Ops 4 | al via Operation Grand Heist

Call of Duty Black Ops 4 : la prossima mappa potrebbe essere ambientata in un casinò : In questi ultimi giorni i ragazzi di Treyarch hanno iniziato a pubblicare alcuni teaser relativi alla nuova mappa ambientata in una stazione di polizia di Los Angeles, presto in arrivo col Black Ops Pass di Call of Duty: Black Ops 4. Ora gli sviluppatori hanno invece pubblicato un nuovo teaser, dedicato stavolta alla nuova mappa che sembra essere ambientata in un lussuoso casinò. Come riporta Dualshockers, esattamente come avvenuto con la ...

Le vendite di Call of Duty : Black Ops 4 nella seconda metà del trimestre sono state inferiori alle aspettative di Activision : Mentre Activision ha annunciato che Call of Duty: Black Ops 4 ha guadagnato oltre mezzo miliardo di dollari nel suo weekend di lancio, sembra che il gioco non sia attualmente all'altezza delle aspettative di Activision.Come riporta mp1st.com, nel report finanziario di Activision, il publisher ha confermato che mentre le vendite di Black Ops 4 hanno superato le vendite di Black Ops 3 nel trimestre di lancio, le vendite del nuovo capitolo nella ...

Il prossimo Call of Duty sviluppato da Infinity Ward includerà una campagna single player : Grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che Activision ha da poco annunciato che il gioco Call of Duty di quest'anno, sviluppato da Infinity Ward, includerà una campagna per giocatore singolo. La compagnia ha inoltre confermato una serie di licenziamenti che riguardano le posizioni di "non sviluppo" dell'azienda. Activision ha dichiarato che Infinity Ward sta attualmente sviluppando il Call of Duty di quest'anno. Sebbene non siano ...

Ultimo atto per Call of Duty Black Ops 4 : Absolute Zero - le novità di febbraio : I fan del genere FPS si tengano pronti: la nuova stagione di Call of Duty Black Ops 4 arriverà fra una settimana! Questo significa che la stagione Operazione Zero Assoluto - Operation Absolute Zero in lingua originale - ha ormai i giorni contati. Prima di salutarci, però, l'esperienza messa a punto dai ragazzi di Treyarch metterà sul piatto una buona manciata di novità, grazie ad un Ultimo aggiornamento ricco di contenuti. Nello specifico, il ...

Secondo un ex sviluppatore di Infinity Ward Call of Duty : Infinite Warfare 2 non sarà mai realizzato : Nel 2016, Infinity Ward ha pubblicato quello che è considerato uno dei giochi Call of Duty più deboli. Call of Duty: Infinite Warfare era ambientato in un contesto fantascientifico che non ha fatto breccia nel cuore dei giocatori, inoltre il suo multiplayer è stato criticato dalla community.Tuttavia, il gioco ha i suoi fan che, però, dovrebbero abbandonare ogni speranza di vedere un sequel. Come riporta Gamingbolt, parlando su Twitter, l'ex ...

Rivoluzione per Call of Duty Black Ops 4 : cambiamenti alla mappa di Blackout con la Stagione 3 : Con Call of Duty Black Ops 4, Activision e Treyarch hanno avuto coraggio. Coraggio di osare e in qualche modo stravolgere una saga che da decenni è saldamente ancorata non solo alle sue tradizioni, ma anche ai primi posti delle classifiche di vendita. L'ultima incarnazione del franchise FPS ha infatti rinunciato alla canonica campagna per singolo giocatore con taglio cinematografico, spingendo l'acceleratore sul multiplayer. Seguendo il ...

Call of Duty : Black Ops 4 : l'esclusiva temporanea della League Play su PlayStation 4? Uno "schiaffo in faccia" per molti utenti PC e Xbox One... : Dopo essere stata rinviata a metà febbraio, la League Play di Call of Duty: Black Ops 4 torna al centro di infuocate discussioni. In un post nel blog dello sviluppatore Treyarch, di cui ci danno conto i colleghi di Eurogamer.net, viene infatti specificato che la modalità competitiva online del gioco sarà disponibile in esclusiva temporanea su PlayStation 4, dove arriverà una settimana prima rispetto ai concorrenti Xbox One e PC. Ciò è dovuto a ...

Call of Duty Black Ops 4 si aggiorna con AMBUSH : E’ ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per Call of Duty Black Ops 4, il quale introduce la modalità AMBUSH per Blackout e non solo, a seguire tutti i dettagli. Call of Duty Black Ops 4: Disponibile AMBUSH L’aggiornamento oltre a risolvere alcuni problemi riscontrati dai giocatori, tramite il fix di bug e glitch, introduce la modalità a tempo AMBUSH per il Battle Royale Blackout. Coloro che parteciperanno ...

Nuovo aggiornamento Call of Duty Black Ops 4 al 29 gennaio - le modifiche al titolo da Treyarch : Sapersi rinnovare è il primo passo per ambire alla perfezione: lo sanno evidentemente bene i ragazzi al lavoro su Call of Duty Black Ops 4, che dal periodo del lancio dello sparatutto ad oggi hanno sfornate diverse patch, utili a modificare (un passo alla volta, ma costantemente) le feature del gioco. A finire in diverse occasioni sotto i ferri è stata ovviamente la modalità Battle Royale del titolo, Blackout, chiaramente quella maggiormente ...

Call of Duty segna il suo decimo anno come franchise console più venduto negli Stati Uniti : come riporta Videogamer, Call of Duty segna il suo decimo anno come franchise console più venduto negli USA. L'interessante dato proviene dal gruppo NPD Group (via GameSpot).Il publisher della serie Activision è ovviamente piuttosto entusiasta del traguardo e ha pubblicato un messaggio sul suo blog esprimendo il suo ringraziamento ai "fan più sorprendenti del mondo". "negli ultimi 10 anni siamo Stati onorati di vedere la community riunirsi, ...

Scopriamo cosa contiene l'aggiornamento 1.12 di Call of Duty : Black Ops 4 : Treyarch ufficializza il prossimo aggiornamento di Call of Duty: Black Ops 4, riporta Dualshockers.La patch è la 1.12 e le aggiunte al titolo, come spesso accade, sono piuttosto consistenti.Dopo un breve periodo di "vacanza" ad inizio mese, Treyarch è tornata ad aggiornare Black Ops 4, e ora possiamo avere qualche anticipazione sui cambiamenti in arrivo allo sparatutto la prossima settimana.Read more…

Il gameplay dell'fps/horror Witchfire si allontana da Call of Duty e Destiny per alcuni punti in comune con Dark Souls e Dead Cells : Come ormai accade da un paio di mesi, gli sviluppatori di The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter) tornano a parlare del proprio nuovo progetto, un interessante fps con elementi horror che non dovrebbe arrivare sul mercato prima del 2020 ma che comunque sta incuriosendo non poco soprattutto grazie a un primo trailer di assoluto impatto.Witchfire torna a far parlare di sé questa volta svelando alcune idee alla base del gameplay e ...

Call of Duty Black Ops 4 : Activision propone uno speciale reticolo a 2 euro : Quando si parla di microtransazioni, il polverone è sempre dietro l'angolo e dopo la polemica scatenatasi con EA ed il suo Battlefront, ora sembra sia il turno di Call of Duty Black Ops 4. Activision ha infatti messo in vendita un reticolo di puntamento a forma di faccina sorridente (il nome dell'oggetto è Smiley) acquistabile con 200 COD Points, circa 2 euro. Ovviamente parliamo di un prezzo assurdo.Come riportano i colleghi di eurogamer.net, ...

