BIMBO DI 5 MESI IN FIN DI VITA Genitori vegani lo nutrivano solo con purea di patate

BIMBO di 5 mesi nutrito solo a base di patate : è gravissimo. La polizia arresta i genitori vegani : Hanno nutrito il figlio di 5 mesi solo con le patate per rispettare la filosofia vegana, riducendolo “in fin di vita“. Con questa accusa la polizia di Titsuville, in Florida, come riporta il Miami Herald, ha arrestato una coppia, Robert Buskey di 31 anni e Julia French di 20 anni, con l’accusa di maltrattamenti su minori. I due sono stati accusati anche di negligenza dopo che gli investigatori hanno scoperto il peso del ...

BIMBO di 5 mesi rischia la vita : nutrito solo con patate da genitori vegani : Un bambino di 5 mesi in fin di vita e una coppia di genitori arrestata per maltrattamenti. L'accusa specifica? Aver nutrito il figlio soltanto con patate per rispettare la filosofia vegana, riducendolo in condizioni di "grave carenza nutrizionale". Robert Buskey, 31 anni, e Julia French, 20, sono stati tratti in arresto a Titsuville, in Florida, mercoledì scorso dopo che il loro bambino è stato trovato in condizioni di salute ormai ...

Usa - BIMBO di 5 mesi ridotto in fin di vita dai genitori vegani : nutrito solo a patate : Robert Buskey, di 31 anni, e Julia French, di 20, residenti in Florida, sono stati arrestati per maltrattamenti domestici ai danni del loro neonato di 5 mesi. Il piccolo si è sentito poco bene ed è stato ricoverato in gravi condizioni a causa della dieta non equilibrata: i genitori, infatti, lo alimentavano utilizzando solo patate. Il malore del neonato Il bambino è stato condotto in ospedale a seguito di un malore. Nel corso delle visite è ...

New Jersey - macabro omicidio di un BIMBO di 23 mesi - presa la madre : La polizia del New Jersey, Usa, ha incriminato per omicidio la 24enne Nakira Griner, a causa dell'uccisione del figlio di soli 23 mesi, il cui corpo è stato poi barbaramente fatto a pezzi dalla stessa ...

Gli diagnosticano una polmonite - ma aveva un biscotto nella trachea : il dramma di un BIMBO di 16 mesi : Grande paura per un bimbo di sedici mesi: problemi respiratori e febbre, gli diagnosticano una polmonite. Ma era un frammento di biscotto che gli ostruiva le vie aeree. La vicenda è iniziata il 21 Gennaio, quando il piccolo Leonardo ha iniziato a manifestare problemi respiratori e febbre: sembrava un banale virus. Recatosi per due volte al pronto soccorso presso l’Ospedale di Nottola, nella Valdichiana Senese. Qui vengono eseguiti diversi ...

Madre e figlio di 11 mesi aggrediti in strada da sconosciuto/ Bologna - BIMBO schiaffeggiato : fermato 20enne : Madre e figlio di 11 mesi aggrediti in strada da uno sconosciuto senza un motivo. E' accaduto a Bologna, 20enne fermato e ricoverato in psichiatria.

Bologna - paura in strada : sconosciuto aggredisce BIMBO di 11 mesi e lo schiaffeggia : La mamma del piccolo è stata improvvisamente aggredita da uno sconosciuto che prima l'ha strattonata, allontanandola con la forza dal carrozzino e facendola cadere a terra, e poi si è accanito anche sul bimbo nel passeggino schiaffeggiandolo. Fermato da alcuni passanti, è stato consegnato alla polizia.Continua a leggere

Acrobazie in strada lanciando in aria il BIMBO di 6 mesi - coppia di genitori arrestata : La coppia ripresa mentre improvvisava uno spettacolo circense in strada in cui era coinvolto anche il figlioletto di appena sei mesi: lanciato in aria come un pupazzo mentre indossava solo il pannolino.Continua a leggere

Russia - BIMBO di 11 mesi gettato vivo nella stufa a legna dai nonni ubriachi : Una notizia davvero scioccante giunge dalla Russia, precisamente dal distretto di Khakassia (Siberia). Un bambino di soli 11 mesi è stato infatti ucciso dai suoi nonni, che erano in preda ai fumi dell'alcool e non sopportavano il pianto del bambino, martedì scorso 29 gennaio. Il piccolo è stato gettato tra le fiamme di una stufa a legna, ed è morto praticamente carbonizzato. La madre, una donna di 20 anni, è rimasta letteralmente scioccata ...

Mamma lascia morire di fame il BIMBO di 10 mesi - alla morte pesava meno di quando era nato : La giovane madre, una venticinquenne, ha saltato una serie di appuntamenti per controlli medici al piccolo che lentamente si è spento di fame in casa. alla morte pesava meno di 2 chilogrammi e mezzo.Continua a leggere

Argentina - BIMBO muore a due mesi schiacciato dall'ascensore : Una terribile tragedia si è verificata in Argentina, precisamente a San Telmo, in un palazzo di Bolivar Street. L'edificio, che risale al 1960 ed è alto 10 piani, è dotato anche di due ascensori, i quali arrivano entrambi al nono piano. Secondo quanto si apprende dalla stampa Argentina, pare che la madre stesse entrando con il passeggino quando l'ascensore improvvisamente si è avviato con la porta ancora aperta, chiamato probabilmente da un ...

Dramma nel palazzo - l’ascensore si muove improvvisamente : BIMBO di 2 mesi muore schiacciato : Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il passeggino con il bambino era sulla soglia dell'ascensore spinto dalla madre del piccolo quando è stato chiamato ad un altro piano e si è messo in moto nonostante le porte aperte. Il bimbo è rimasto schiacciato contro il soffitto sotto gli occhi atterriti della madre.Continua a leggere

Lega il figlio di 6 mesi al seggiolino - lo chiude in soffitta e va in vacanza : il BIMBO muore : Ha Legato suo figlio di soli 6 mesi ad un seggiolino dell’auto, lo ha chiuso in soffitta, poi ha preso e se ne è andata in vacanza. È quanto ha fatto la 23enne americana Lovily Johnson, che ha abbandonato il figlio Noah per diversi giorni chiuso in quel locale con oltre 30 gradi, senza né cibo né acqua, per andare a divertirsi con gli amici. Non solo, la giovane avrebbe dato sfogo alla sua voglia di libertà dandosi all’uso di droghe ...

I genitori notano macchie viola sulle gambe : BIMBO di 14 mesi muore dopo 5 ore per sepsi : La vicenda di Arthur Keeling, il bambino di 14 mesi, in perfetta salute, morto nel giro di 5 ore a causa di una sepsi. I genitori hanno notato delle macchie viola sulle gambe e le braccia e hanno allertato il medico. Trasferito in ospedale, l'infezione si è diffusa rapidamente e il piccolo è andato più volte in arresto fino al decesso.Continua a leggere