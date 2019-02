Astronomia | Ngc 1333 è il soggetto del nuovo ritratto di Hubble | catturati segni di una

meteoweb.eu

: RT @UAstronomia: La Nebulosa Elmo di Thor, una bolla soffiata da una #stella rara e gigantesca, una Wolf-Rayet che con i suoi poderosi vent… - gabrielanthonyp : RT @UAstronomia: La Nebulosa Elmo di Thor, una bolla soffiata da una #stella rara e gigantesca, una Wolf-Rayet che con i suoi poderosi vent… - _whenom_ : RT @UAstronomia: La Nebulosa Elmo di Thor, una bolla soffiata da una #stella rara e gigantesca, una Wolf-Rayet che con i suoi poderosi vent… - UAstronomia : La Nebulosa Elmo di Thor, una bolla soffiata da una #stella rara e gigantesca, una Wolf-Rayet che con i suoi podero… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Una nube rosata e lievemente punteggiata da bagliori di tonalità simili, su cui spiccano alcuni oggetti luminosi dall’intenso colore blu: è il look di Ngc, una nebulosa a riflessione, situata nella costellazione di Perseo a circa un migliaio di anni luce di distanza dalla Terra. Ngcè ildeleseguito da, che è riuscito a cogliere ievidenti di una giovane stella in fermento. Iin questione – spiega Global Science – sono le cinque chiazze blu visibili in alto a sinistra, classificate come oggetti di Herbig-Haro (HH) e numerate da 7 a 11.Gli HH si presentano come macchie brillanti di nebulosità nei pressi di astri sbocciati da poco e sono fenomeni destinati ad una vita breve, in termini di tempo astronomico: si allontanano dalla stella che li ha creati ad una velocità che oltrepassa i 200mila chilometri all’ora e nel giro ...