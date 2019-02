Protesta dei pastori | trattative serrate sul prezzo L' incubo dell' occupazione dei seggi

"Mio papà deve lavorare" : Protestano i figli dei facchini licenziati da GLS : Mogli e figli dei 33 facchini licenziati dalla GLS di Piacenza hanno protestato davanti alla sede milanese della...

Latte - prosegue la Protesta dei pastori sardi : la pre-intesa non convince : In un nuovo blitz a una cisterna nell'Oristanese migliaia di litri di Latte sono infatti finiti sull'asfalto. "Le due parti si stanno avvicinando, industriali e pastori. Siamo partiti da 60 centesimi ...

Violata la tregua nella Protesta dei pastori sardi. Parte il sostegno con il "Pecorino day" : Un tregua, già Violata, sino al 21 febbraio nella mobilitazione dei pastori sardi per riprendere a far lavorare i caseifici e per far valutare nelle campagne la proposta di 72 centesimi al litro , un ...

Sardegna - nuova Protesta dei pastori. Ancora latte versato in strada. : Violata dopo poche ore la tregua nonostante la prima intesa raggiunta ieri sul prezzo di 72 centesimi. Manifestazioni anche in Sicilia

Prove d'intesa sul prezzo del latte dopo la Protesta dei pastori sardi : Ora tre giorni di tregua, il ritorno alla produzione e un referendum degli allevatori sull'accordo che prevede 72 centesimi al litro, superiore di dodici centesimi a quanto viene venduto oggi il latte ...

Francia : 14esimo sabato di Protesta - ma il numero dei Gilet Gialli è in calo : 16/02/2019 - 17:31 Che sia dovuto alla noia o all'astuzia politica di Macron e del suo "grande dibattito nazionale" che continuerà fino a metà marzo, la protesta dei Gilet Gialli sembra ormai aver definitivamente perso la propria spinta iniziale. Il 17 ...

Storia della Protesta dei pastori sardi per il latte che va avanti da 20 anni : In Sardegna le proteste dei pastori dell'ultima settimana sono un film già visto, da circa una ventina d'anni. Era luglio 2001 quando una delegazione di un centinaio di allevatori sardi raggiunse Genova per trovare visibilità internazionale a sostegno della loro causa in occasione del G8. E, da allora, le azioni eclatanti si sono ripetute con cadenza regolare negli anni. Sempre gli stessi i problemi denunciati con proteste di piazza, ...

Anche i ragazzi dell'Ipaa sostengono la Protesta del latte dei pastori sardi : La lotta dei pastori sardi che sta movimentando la scena politica nazionale è sbarcata Anche a Fabro, grazie alla sensibilità degli allievi dell'Istituto Agrario "Bruno Marchino". Nella mattinata di ...

Scuola con vista su una discarica : Protesta dei genitori a Torre del Greco : Scuola elementare con vista su frigo, materassi, divani e decine di altri scarti depositati alla rinfusa nell'ecopunto di via Circumvallazione. Ecco lo scenario presente da diversi giorni sotto il ...

Protesta dei pastori - Coldiretti : 6 - 2 milioni di pecore da salvare : “Con i prezzi pagati ai pastori per il latte che non coprono in molti casi neanche i costi dell’alimentazione sono da salvare 6,2 milioni di pecore presenti sul territorio nazionale“: è quanto afferma la Coldiretti in merito alla Protesta dei pastori sardi al centro del tavolo convocato al Viminale a Roma dal vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini con la presenza del presidente di Coldiretti Ettore Prandini. “I ...

A Roma la Protesta dei gilet arancioni : Gli agricoltori italiani, arrivati da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio e Toscana, sono da mesi alle prese con le drammatiche conseguenze del maltempo e delle gelate. Nell'ultimo anno - ...

Roma - tensioni alla Protesta dei gilet arancioni a Montecitorio : manifestanti insultano presidente della Puglia Emiliano : Rabbia e momenti di tensione alla manifestazione dei gilet arancioni a Roma a Piazza Santi Apostoli, dove protestano gli olivicoltori arrivati a Roma da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Toscana, per chiedere decreti d’urgenza e risorse per le gelate che hanno messo in ginocchio l’olivicoltura pugliese e per la xylella, la peste degli ulivi. Un gruppo di manifestanti al grido di “vergogna” ha cercato di forzare il ...

Latte - Protesta dei pastori in Sardegna continua : bloccata statale - : Non si placano le manifestazioni dei pastori sardi, che oggi hanno bloccato la strada statale 131 causando vari chilometri di coda. A Sassari, intanto, s'è tenuta una manifestazione di sostegno agli ...

Pavia - stop agli esami di Stato dei Biologi per Protesta contro presidente dell'Ordine : E' una decisione che sta facendo discutere quella presa dall'Università di Pavia, che ha decretato lo stop agli esami di Stato dei Biologi. Questo provvedimento è Stato preso in segno di protesta contro le dichiarazioni del presidente dell'Ordine Nazionale Biologi, Vincenzo D'Anna, il quale vorrebbe finanziarie le ricerche dell'associazione Corvelva. Le stesse puntano a dimostrare che i vaccini non sono del tutto sicuri. I docenti pavesi non ci ...