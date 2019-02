Macron | il consigliere Bernard Henri Levy vuole cacciare Salvini | Italiani | con chi

Il consigliere dimesso - i guai del bodyguard e il piano B di Macron : I detrattori del presidente, che come si sa sono molti sia in Francia , dentro e fuori i gilet jaunes, sia nel resto del mondo , in Italia non parliamone, , gongolano cinici, dicono che il modello ...

Il consigliere speciale di Macron pronto a dimettersi : DAL MONDO E' iniziato il viaggio di Mike Pompeo nell'Europa centrale e orientale . L'Ungheria è la prima tappa, poi il segretario di stato andrà in Slovacchia e concluderà il suo tour in Polonia. Da ...

Il consigliere speciale di Macron è pronto a dimettersi : DALL'ITALIA L’Unione europea difende Bankitalia contro il governo. “Le banche centrali devono restare indipendenti”, hanno detto il presidente dell’Eurogruppo, Mário Centeno, e il commissario europeo agli Affari economici, Moscovici, riguardo alla proposta del governo di “azzerrare i vertici d

Macron nomina in superconsigliere per rimettersi en marche : Parigi. Ne sono convinti tutti nell’entourage del presidente della Repubblica francese: in questi tempi di fragilità, non c’è più spazio per chi ha smesso di credere nella rivoluzione en marche, né per gli indecisi, né per i dubbiosi, Emmanuel Macron, attorno a sé, ha bisogno di persone solide, fede

Emmanuel Macron ha incontrato il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi : ... aggiungendo che la Francia spera di lavorare con la Cina per rafforzare i contatti ad alto livelli e approfondire la cooperazione bilaterale in diversi settori, come economia, commercio, ...

Francia - fermato ex consigliere di Macron Benalla : indagato per l’uso dei passaporti diplomatici dopo il licenziamento : Alexandre Benalla è stato posto in stato di fermo nel quadro dell’inchiesta sui passaporti diplomatici, di cui era titolare, aperta dalla giustizia francese. L’inchiesta è stata estesa ieri ad altri capi d’accusa, come il falso e l’ottenimento illegale di un documento amministrativo. Il consigliere dell’Eliseo che ha messo nei guai Emmanuel Macron dopo essere stato colto da una telecamera mentre picchiava uno studente durante una manifestazione, ...