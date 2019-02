Inter-Rakitic prove d' intesa | ma adesso bisogna convincere il Barcellona

Inter - Marotta accelera per Rakitic : La trattativa è tutt'altro che semplice, anche se il calciatore croato ha lanciato grandi segnali di apertura al mondo nerazzurro , che però dovrà sedersi a parlare col Barcellona, che com'è noto non ...

Inter - ci sarebbe il sì di Rakitic per una squadra stellare : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra a giugno uscirà dal settlement agreement e a luglio sarà libera dai paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario e così potrà investire con maggiore libertà. Il reparto che subirà maggiori modifiche è sicuramente il centrocampo essendo quello che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia a livello ...

Inter - Rakitic possibile : il croato potrebbe aver accettato l'offerta dei nerazzurri : L'Inter sarà sicuramente la protagonista indiscussa della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri a giugno usciranno definitivamente dal settlement agreement e, dunque, non saranno più limitati dai paletti imposti dal fair play finanziario. Per questo motivo Suning avrà maggiore libertà sul mercato ma non mancheranno alcune cessioni eccellenti. Inevitabile pensare a Ivan Perisic, che già a gennaio è stato vicino all'Arsenal, e ...

Inter - Rakitic arriva a giugno : c’è gia il si del centrocampista : Inter Rakitic – Dopo esser stato vicino tante volte alla Serie A, adesso Ivan Rakitic sembra essere davvero ad un passo. L’Inter infatti, ha messo gli occhi sul centrocampista vice campione del mondo di proprietà del Barcellona. Così come racconta la Gazzetta nello Sport, all’Interno dell’inserto ‘Fuorigioco’, il talento croato vorrebbe tanto un’avventura in Italia […] L'articolo Inter, Rakitic ...

«Inter : pazza idea Rakitic. Il croato può arrivare per 65milioni» : GLI ALTRI CLUB SUL croato - Sul vicecampione del mondo, però, non c'è solo l'Inter ma anche altri top club europei: Juventus , Manchester United , Bayern Monaco e Chelsea . Una concorrenza forte ...

Rinnovo Rakitic - trattativa a rilento : Juve e Inter attente : Rinnovo Rakitic, il Barcellona non accelera – Si tratta indubbiamente di uno dei migliori centrocampisti del mondo. Numeri alla mano, il suo contributo è stato pari, se non superiore, a quello di Luka Modric nello scorso Mondiale. Ivan Rakitic in Russia ha realizzato due rigori decisivi per i passaggi del turno della sua Croazia, dimostrando […] L'articolo Rinnovo Rakitic, trattativa a rilento: Juve e Inter attente proviene da Serie A News ...

Inter - ci sarebbe l'intesa con Rakitic : pronto l'affondo con il Barcellona (RUMORS) : Uno dei principali obiettivi dell'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo. In questa stagione, infatti, la squadra nerazzurra ha evidenziato alcuni limiti in quel reparto, sia a livello qualitativo che a livello numerico, soprattutto quando è stato costretto ai box Radja Nainggolan che, comunque, fino ad ora ha deluso le aspettative, pur dando segnali di ripresa nel match di sabato contro il ...

Inter - in Spagna sicuri 'Pronti 90 milioni per Rakitic' : MILANO - Mentre dalla Spagna il quotidiano 'As' scrive di un'Inter disposta a mettere sul piatto 90 milioni per Ivan Rakitic con l'obiettivo di abbassare la clausola fissata a 120 milioni, tra l'altro ...

Inter - voci su Rakitic : Ausilio risponde così : “Perisic? Discorso chiuso il 31 gennaio, qualche fastidio ha dato al giocatori in primis. Rakitic? Ne parlate voi, noi non stiamo parlando di questi nomi, dobbiamo far esprimere al meglio la squadra”. Parole del ds dell’Inter Piero Ausilio prima di Parma-Inter. La squadra di Luciano Spalletti è in campo nella gara di campionato e non sta di certo attraversando un momento entusiasmante. I successi di Lazio e Roma hanno ...

Inter : il Barça apre alla trattativa per Rakitic ma potrebbe chiedere Skriniar (RUMORS) : E' Ivan Rakitic il nome che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista croato vuole lasciare il Barcellona e su di lui si susseguono le voci che vogliono l'Inter in pole position per cercare di accaparrarselo la prossima estate. I nerazzurri, infatti, cercheranno un rinforzo in mezzo al campo, dato che ad agosto è andato a vuoto il tentativo per Luka Modric che alla fine è rimasto al Real Madrid. E' quello il ...

Inter - il Barcellona pronto a trattare la cessione di Rakitic (RUMORS) : L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri saranno sicuramente i protagonisti indiscussi visto che saranno finalmente liberi dai vincoli del fair play finanziario e, dunque, potranno puntare anche a profili fino a qualche mese fa irraggiungibili. Il primo obiettivo sembra essere il centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic. I nerazzurri, infatti, vogliono rinforzarsi in ...

Inter - quattro grandi obiettivi per il centrocampo : tra questi c'è Rakitic (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente uno dei club più attivi la prossima sessione di calciomercato. A giugno, infatti, la società nerazzurra uscirà definitivamente dal settlement agreement siglato con la Uefa durante la gestione Thohir e, dunque, non sarà limitata dai paletti del fair play finanziario, che hanno condizionato le ultime campagne acquisti. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato ...

Inter - ecco le armi per il colpo Rakitic : Un sogno di mercato croato in Spagna tira l'altro. Dopo il tentativo fallito la scorsa estate con Modric, l'Inter ci riprova con Rakitic . Secondo la Gazzetta dello Sport , i nerazzurri fanno leva sulla famiglia del calciatore e sulle sponsorizzazioni con noti marchi cinesi per il marketing di Suning. Rakitic è sotto contratto sino al 2021 ed è vincolato da una ...

Inter - Rakitic rompe con il Barcellona : pronto l'assalto a giugno (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. A luglio la società nerazzurra uscirà dal settlement agreement e sarà libera dai paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Alla luce di ciò ci potrebbero essere grandi investimenti, in particolar modo a centrocampo. E' quello, infatti, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia a livello qualitativo che ...