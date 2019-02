Milano Comune | definita la manovra che verrà approvata in Giunta entro febbraio

'Maiali - andate via' consigliera Pd insultata per il velo dentro il Comune di Milano : La consigliera comunale del Partito democratico, Sumaya Abdel Quader, ha denunciato sulla sua pagina Facebook di essere stata aggredita verbalmente, nella sede del Comune di Milano, da una donna che l'...

Cosa si rischia nelle liti tra Comune di Milano e Regione Lombardia : La guerra è vera, di posizione, e scava trincee che scendono in profondità. Tra Beppe Sala e Attilio Fontana continua il grande freddo. L’origine è nota. Secondo piazza della Scala, è la reazione al diktat di Salvini che limita di fatto l’autonomia del sindaco di decidere – scelta peraltro impopolar

Prosegue la collaborazione tra Retake e Comune di Milano : Va avanti l’impegno per la difesa e la valorizzazione del bene Comune, grazie alla collaborazione con Retake Milano, l’associazione di

Milano. Un’azione in Comune : raccolte le foglie nei parchi : Si è conclusa con un esito molto positivo “Un’azione in Comune”, l’iniziativa del Comune di Milano in collaborazione con il

Meteo - allerta neve a Milano. Appello del Comune : «Usate i mezzi pubblici» : Uffici pubblici e scuole aperte a Milano, ma stato di allerta dalle 7 di venerdì 1 febbraio per tutta la giornata. In città potrebbero cadere fino a 10 centimetri di neve. Agli amministratori di condominio e ai commercianti: «Spargete sale sui marciapiedi»

Allerta Meteo - neve a Milano : il Comune attiva il monitoraggio : Valutato il bollettino del centro previsionale di Regione Lombardia, il Comune di Milano ha deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc) presso la centrale operativa della protezione civile, al quale prendono parte le direzioni Mobilità e Ambiente, sicurezza e polizia locale, a partire dalle 5 di domani, venerdì primo febbraio, per monitorare la situazione Meteo e le precipitazioni in città. Lo rende noto Palazzo Marino. Il Coc ...

Milano : da Comune oltre 5 mln per contrasto alla povertà (2) : (AdnKronos) - "In questi anni -spiega Majorino- abbiamo scelto di non arretrare sul piano delle risorse pubbliche utilizzate per il sostegno al reddito e il contrasto alla povertà, anche a fronte di tagli da parte del governo. Confermiamo questa intenzione che nel tempo ci ha portati ad essere la pr

Milano : da Comune oltre 5 mln per contrasto alla povertà : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano si impegnerà a finanziare nuove azioni contro la povertà grazie a un contributo di 5.582.663 euro che verrà destinato alla città per effetto della legge 147/2017 che ha istituito il Rei. È quanto ha annunciato l’assessore alle Politiche sociali Pierf

Biglietto Atm - scontro fra Comune di Milano e Regione Lombardia : E' scontro aperto fra Comune di Milano e Regione Lombardia sull'aumento del Biglietto Atm da 1,5 a 2 euro per finanziare la tariffa integrata con i comuni dell'hinterland e l'ampliamento della rete del trasporto pubblico. Per un rincaro del prezzo superiore all'inflazione, cioè oltre 1,7 euro, il Comune ha infatti bisogno del via libera di Regione Lombardia che invece, dopo un esame in Commissione Trasporti, si è detta contraria. Secondo il ...

Maltempo : Comune Milano attiva il piano neve - pronti mezzi spargisale : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da domani 30 gennaio, con rischio nevicate a partire dalla mezzanotte di oggi, come annunciato dal bollettino meteo emesso da Regione Lombardia. A partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio della

Smog : Comune Milano - da domani blocco dei veicoli diesel Euro 4 : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Da domani, mercoledì 30 gennaio, anche a Milano saranno attivate le misure antiSmog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privat

Milano Anticorruzione. Approvato il nuovo piano del Comune per il 2019 : Sessantatré “soffi nel fischietto” tra il 2015 e il 2018, 63 segnalazioni esaminate dall’organismo comunale di garanzia per il Whistleblowing,

Milano : Terzi - 'Sala vuole aumento ticket per coprire buco bilancio Comune' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Il Comune di Milano ricorre al paravento della tariffazione integrata, ma il suo unico scopo è avere il via libera per aumentare i biglietti di Atm da 1,50 a 2 euro. E non certo per investire i maggiori introiti nel miglioramento del tpl, ma solo per coprire i buchi di

Milano : Comune premia car pooling - sosta gratis con un'app (2) : (AdnKronos) - "Usare l’auto privata in modo più consapevole e sostenibile non è necessariamente scomodo. Dopo aver incentivato con successo le flotte di auto, bici e scooter in sharing, ora sperimentiamo per tre anni il car pooling attraverso un meccanismo che concede la sosta gratuita nei parcheggi