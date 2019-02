Album Irama e singolo Mahmood i più venduti

Classifica Fimi : Mahmood primo nei singoli - seguito da Ultimo. Irama in testa negli Album : Irama - Classifica Fimi Sono passati pochi giorni dalla conclusione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo e nella Classifica Fimi relativa alle vendite dall’8 al 14 febbraio 2019 si iniziano a vedere i primi effetti della kermesse canora. Sono infatti numerosi gli artisti presenti nella top album . Al primo posto troviamo Irama che, con la riedizione dell’ album Giovani per sempre, è balzato di 53 posizioni rispetto ...

Irama carico per il 2019 : Sanremo - Album e sold out a Milano : Un grande debutto con un tema delicato e toccante. Irama ha deciso di presentarsi al prossimo Festival di Sanremo , dal 5 al 9 febbraio, con 'La ragazza con il cuore di latta', in cui racconta una ...

Giovani per sempre è l’Album di Irama arricchito da The Kolors e Mr. Rain (tracklist) : Giovani per sempre è il titolo dell'album di Irama in uscita durante il Festival di Sanremo 2019. Si tratta di un repack dell'album Giovani, rilasciato dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ovvero della versione originale del progetto impreziosito da alcune collaborazioni. Ad annunciare i featuring di Giovani per sempre è stato lo stesso Irama attraverso messaggi sui social. Nella nuova versione di Non mollo mai ci sono Vegas ...