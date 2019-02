Nigeria, presidenziali slittano a 23/2

: Domenica si terranno le elezioni in #Nigeria, settimo Stato al mondo per popolazione. Chiediamo alle autorità di ga… - amnestyitalia : Domenica si terranno le elezioni in #Nigeria, settimo Stato al mondo per popolazione. Chiediamo alle autorità di ga… - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco alla vigilia delle presidenziali: almeno 66 morti #nigeria - MediasetTgcom24 : Tra le vittime ci sono almeno 22 bambini e 12 donne -

, La commissione elettoralena ha posticipato il voto per le elezioni, previste oggi, al 23 febbraio perché il materiale elettorale non sarebbe stato consegnato in alcune aree del Paese. La commissione ha bloccato le votazioni a poche ore dall'apertura dei seggi e assicurato che fornirà maggiori dettagli nel pomeriggio.(Di sabato 16 febbraio 2019)