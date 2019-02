Maduro:non mi dimetto. Usa ci rubano

: #13Feb Lettera del Papa al «signor Maduro»: Francesco deluso, accordi disattesi Tre pagine firmate «Francisco», una… - CATERINAV : #13Feb Lettera del Papa al «signor Maduro»: Francesco deluso, accordi disattesi Tre pagine firmate «Francisco», una… - xiskya : Lettera del Papa al «signor Maduro»: Francesco deluso, accordi disattesi Tre pagine firmate «Francisco», una rispos… - Antonio_Tajani : Da sempre mi batto in difesa del popolo venezuelano contro la dittatura comunista di Maduro ! ???? ???? Le minacce non… -

Il presidente del Venezuelaha detto, in una intervista esclusiva all' Associated press,che non si dimetterà. "Giuro di rimettere in piedi l'economia se Trump toglierà le sue mani infette dal Venezuela". Poi ha aggiunto: "gli Stati Unitimiliardi alla ricchezza del Venezuela e offrono briciole in aiuti", cheribadisce di non volere. Ha poi precisato che il suo ministro degli Esteri ha avuto recentemente incontri segreti con funzionari statunitensi a New York.(Di venerdì 15 febbraio 2019)