Immatricolazioni auto | le vendite scendono del 4 | 6% in Europa

Auto : a gennaio Immatricolazioni in Ue -4 - 6% - per Fca -14 - 9% : Roma, 15 feb., askanews, - Il 2019 comincia male per il mercato Automobilistico europeo, con un calo delle immatricolazioni a gennaio del 4,6%. Lo afferma l'Acea, l'associazione europea dei ...

Germania - auto ancora in affanno : Immatricolazioni gennaio -1 - 4% : Roma, 4 feb., askanews, - Nuovi segnali di debolezza dal settore dell'auto in Germania: a gennaio le immatricolazioni hanno registrato un calo dell'1,4 per cento su base annua, secondo i dati della ...

Auto - crollano le Immatricolazioni : Roma, 1 feb. -, AdnKronos, - Pessimo inizio di anno per il mercato Automobilistico italiano. I dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti mostrano a gennaio 164.864 ...

Auto - Immatricolazioni gennaio -7 - 55% : 20.40 Parte in salita il 2019 per il mercato italiano dell'Auto. A gennaio, rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state registrate 164.864 immatricolazioni, con un calo del 7,55% rispetto allo stesso mese del 2018, quando furono vendute 178.326 vetture. In calo anche i trasferimenti di Auto usate, -3,69% rispetto a gennaio 2018. Il gruppo Fca ha immatricolato 39.773 vetture in Italia, -21,64% rispetto a gennaio ...

Mercato auto - vendite giù a gennaio : Immatricolazioni in calo del 7 - 55%. Il Gruppo Fca arretra del 21 - 6 per cento : Il 2019 del Mercato auto inizia con il segno meno. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture, a gennaio le immatricolazioni sono state 164.864, in calo del 7,55 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. A calare è anche il Mercato dell’usato: i 377.787 trasferimenti di proprietà sono il 3,69% in meno rispetto a un anno fa. Il volume globale delle vendite (542.651 autovetture) ha dunque interessato per il 30,38% auto nuove e per ...

Auto - Mit : crollano le Immatricolazioni a gennaio -7 - 55% : Roma, 1 feb., askanews, - La Motorizzazione ha immatricolato - nel mese di gennaio 2019 -164.864 Autovetture, con una variazione di -7,55% rispetto a gennaio 2018, durante il quale ne furono ...

Auto - gennaio parte in salita : Immatricolazioni giù del 7 - 5% : Comincia in salita il 2019 per il mercato Auto in Italia. In linea con il raffreddamento dell'economia, le immatricolazioni a gennaio hanno segnato un calo del 7,5%, con Fiat Chrysler che perde oltre il 20%. Il primo mese dell'anno dunque ha confermato il trend negativo dell'ultimo trimestre ...

Frena il mercato dell'auto : in calo le Immatricolazioni : Il mercato dell'auto fa subito segnare una forte contrazione con l'inizio del nuovo anno. Il segno meno infatti accompagna gennaio e nel mercato automobilistico si registra una fremata con un calo del 7,55 per cento delle immatricolazioni. In Italia, nel mese di gennaio 2019 sono state immatricolate 164.864 vetture. A gennaio 2018 erano state immatricolate 178.326 unità. Nel mese precedente (dicembre 2018), invece, il mercato aveva mostrato una ...

Auto - crollano le Immatricolazioni : Pessimo inizio di anno per il mercato Automobilistico italiano. I dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti mostrano a gennaio 164.864 immatricolazioni, con un calo del -7,55% ...

Auto : nuovo calo delle Immatricolazioni nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Auto : a dicembre Immatricolazioni in Ue -8 - 4% - ma in Italia +2% : Roma, 16 gen., askanews, - Diminuiscono a dicembre, per il quarto mese consecutivo, le immatricolazioni di Auto nell'Unione Europea, con l'eccezione del mercato Italiano che invece è in crescita. Lo ...

Immatricolazioni di auto nuove in calo nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Mercato auto - 2018 negativo : calano le Immatricolazioni : Soltanto 1,9 milioni di nuove auto immatricolate nell'anno appena concluso: calo del 3,1% rispetto all'anno precedente. Dati...

Mercato auto - il 2018 si chiude con un -3 - 1% di Immatricolazioni in Italia : Quella che ci siamo lasciati alle spalle non è stata proprio una buona annata per il Mercato dell’auto. E anche il 2019 si preannuncia piuttosto sottotono, con la nuova legge di bilancio che, se da un lato ha l’obiettivo di rafforzare la rete di infrastrutture legate alla mobilità elettrica, dall’altro penalizzerà quanti sceglieranno auto nuove e di fascia media ma che producono emissioni oltre i parametri stabiliti. In ...