Abdon Pamich : "Vi racconto come si viveva nella mia Fiume - città aperta" : "Disinteresse e tanta ignoranza. Alcuni dei mali di oggi, per me, sono questi. E l'antidoto è uno solo: la memoria, da conservare e promuovere. Perché quando si nascondono la storia e i fatti, con la scusa delle ideologie che oltretutto ci hanno rovinato, siamo messi male. L'unica cosa che ci salva, in certi casi è il ricordo, da tramandare di padre in figlio. Sempre". Parole di Abdon Pamich, marciatore pluri-medagliato, campione ...