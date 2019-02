Trono Classico | Teresa fa una rivelazione su Andrea e Antonio

U&D Trono Classico puntata di oggi : tensione tra Claudia e Lorenzo a causa di Ivan : Una nuova puntata dedicata al trono Classico di Uomini e donne ci attende oggi 8 febbraio a partire dalle 14.45 su Canale 5, dove vedremo protagonisti Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez, i quali daranno vita a un battibecco nello studio di Maria De Filippi. Il tutto iniziato dopo che Claudia è arrivata in ritardo all'esterna con Lorenzo perché impegnata a prendere lezioni di ballo proprio dal tronista spagnolo. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci ...

Anticipazioni Trono Classico : Giorgia lascia il programma - Irene balla con Ivan : Trono Classico Anticipazioni: Giorgia abbandona il programma, Luigi la lascia andare Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Ricordiamo che al momento i tronisti che stanno portando avanti il loro percorso sono Luigi, Angela, Ivan e Andrea. Secondo quanto scrive Il Vicolo delle News, Mastroianni ha dovuto salutare […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico: Giorgia lascia il programma, Irene balla ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Luigi Mastroianni Perde la Testa per Valentina! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Luigi Mastroianni resta con due pretendenti, una si auto elimina. Ivan Gonzalez commette un grosso errore e resta senza nessuna corteggiatrice! Ecco cosa è successo nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne… Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Luigi Mastroianni sbava dietro Valentina. Giorgia si elimina! Negli studi Titanus di Roma si sono tenute le ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/02 : Apertura di puntata con l’annuncio di Maria riguardo allo speciale di Uomini e Donne che andrà in onda in prima serata venerdì 15: sarà Teresa ad inaugurarlo, prima con i due giorni in villa con entrambi i suoi corteggiatori, poi con l’atto finale della scelta al Castello; Tina chiede se dovrà presenziare anche lei all’evento…la risposta è ovviamente si. Teresa, Andrea e Antonio sono anche i protagonisti del primo filmato di oggi, con le ...

Trono Classico : Andrea Dal Corso criticato da Lorenzo Riccardi : Lorenzo Riccardi attacca Andrea Dal Corso: è scontro al Trono Classico E’ da poco terminata una nuova puntata del Trono Classico. E in questa circostanza Teresa ha discusso molto animatamente con Andrea. Il motivo? La tronista non ha gradito che quest’ultimo, nella puntata andata in onda la scorsa settimana, abbia fatto commenti fin troppo coloriti sul bacio che si sono scambiati in esterna. E dalla parte di Teresa Langella si è ...

Uomini e Donne - Trono Classico : chi sceglie LORENZO tra CLAUDIA e GIULIA? : In una delle scorse registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, LORENZO Riccardi ha annunciato di essere pronto per compiere la sua scelta finale (la stessa andrà in onda, presumibilmente, su Canale 5 in prima serata venerdì 22 febbraio 2019). Facciamo dunque il punto della situazione per capire chi potrebbe scegliere il tronista tra CLAUDIA Dionigi e Giulia Cavaglià, le due corteggiatrici rimaste nel suo parterre. Il percorso con Giulia ...

Trono Classico anticipazioni : il gesto di Antonio per Teresa Langella : Antonio Moriconi del Trono Classico di Uomini e Donne fa una serenata a Teresa Teresa Langella, in base alle anticipazioni pubblicate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it, sembra abbia passato lo scorso weekend, sotto l’occhio attento delle telecamere del Trono Classico di Uomini e Donne, con i due corteggiatori. E in questa circostanza Antonio Moriconi avrebbe fatto un romantico gesto per Teresa Langella che ha emozionato molto i fan del ...

Uomini e Donne - Trono Classico : LUIGI cerca di baciare VALENTINA ma lei… : Tante sorprese nel trono di LUIGI Mastroianni grazie all’ultima registrazione di Uomini e Donne: il tronista siciliano si è avvicinato parecchio all’ultima arrivata VALENTINA, ma non ha disegnato nemmeno le attenzioni di Irene Capuano. Le cose con Giorgia Iarrera, invece, non vanno tanto bene. Procediamo quindi con calma per capire che cosa stia effettivamente succedendo… Dando uno sguardo alle anticipazioni apparse sul web si ...

Anticipazioni Trono Classico : Sonia è la scelta di Ivan? Il gesto di lui : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne a Sassari: incontrerà Sonia Pattarino? Ivan Gonzalez, nell’ultima puntata registrata del dating, ha avuto un durissimo scontro con Natalia, la quale ha deciso di corteggiare il tronista Andrea. Quest’ultima avrà fatto la scelta giusta? Chissà, intanto un paio di ore fa alcune lettrici del blog IlVicolodelleNews.it hanno sorpreso il tronista iberico a Sassari insieme alla troupe del Trono Classico, ...

Trono Classico - Irene Capuano preoccupata per Claudia Dionigi : “Mangia di più” : Uomini e Donne Trono Classico, Irene Capuano preoccupata per Claudia Dionigi: il messaggio prima della scelta di Lorenzo Riccardi Manca veramente poco alla scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista, al momento indeciso tra due sue corteggiatrici, è vicino alla fine del suo percorso. Mentre lui cerca di capire chi, tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, […] L'articolo Trono Classico, Irene Capuano preoccupata per Claudia Dionigi: ...

Uomini e Donne - Trono Classico : NATALIA esce con ANDREA ZELLETTA e “scarica” IVAN : Grande colpo di scena nelle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne: NATALIA Paragoni ha infatti deciso di uscire con ANDREA ZELLETTA e ha sostenuto di avere perso tutto l’interesse che provava per IVAN Gonzalez. Cerchiamo di capire cos’è successo… Le anticipazioni segnalano che NATALIA, stanca di essere “parcheggiata” in continuazione da IVAN, ha accettato l’invito in esterna di ANDREA che, a sua ...

Trono Classico - Claudio D’Angelo : “Sono ancora innamorato di Ginevra” : Uomini e Donne Trono Classico, l’ex tronista Claudio D’angelo confessa: “Sono ancora innamorato di Ginevra, ma se lei scappa non posso fare nulla” Dopo due anni di convivenza è finita tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. La storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, proprio subito dopo le feste di Natale, è […] L'articolo Trono Classico, Claudio D’Angelo: “Sono ancora innamorato di ...

Trono Classico - Uomini e Donne : Ivan si fa sorprendere da Alice : Alice di Uomini e Donne sorprende Ivan Gonzalez con un’esterna inedita Dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne, dove Ivan Gonzalez è stato accusato di fare il doppio gioco con le corteggiatrici Sonia e Natalia, è stato reso pubblico il video di un’esterna inedita tra il tronista e la nuova corteggiatrice Alice. Nell’esterna si vede la frizzante e esuberante ragazza regalare a un sorpreso Ivan uno spettacolino privato che sicuramente ha colto ...