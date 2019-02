ilfattoquotidiano

: Roberta Morise, la ex fidanzata di Carlo Conti rischia di perdere un occhio: “L’ho scoperto… - TutteLeNotizie : Roberta Morise, la ex fidanzata di Carlo Conti rischia di perdere un occhio: “L’ho scoperto… - Cascavel47 : Roberta Morise, la ex fidanzata di Carlo Conti rischia di perdere un occhio: “L’ho scoperto tre mesi fa”… - FQMagazineit : Roberta Morise, la ex fidanzata di Carlo Conti rischia di perdere un occhio: “L’ho scoperto tre mesi fa” -

(Di sabato 9 febbraio 2019), volto de I Fatti Vostri,diun. E’ stata lei stessa a raccontare il suo dramma a Oggi: “Tre mesi fa scoprii di avere la retina troppo sottile e una pressione sanguigna doppia rispetto alla norma – Non che l’sinistro sia perfetto, però l’altro è particolarmente rovinato., exdi, vive un momento difficile: “Le conseguenze possono essere gravissime, dalla formazione di veri e propri fori, pericolosissimi per i cristallini, all’emergere del glaucoma, che induce alla cecità. Io ero già in uno stato avanzato di pericolo, per questo l’orzaiolo è diventato un calazio, una cisti sull’dolorosissima”. Ma la strada da fare è ancora lunga: “Il laser non ha completato il giro, ha lasciato la cicatrice aperta. Perciò si è ripresentata l’infezione. Per salvare l’destro per ...