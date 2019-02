Reddito | Garante Privacy | intrusione sproporzionata vita privata

Il Garante per la privacy non è soddisfatto del Reddito di cittadinanza : Antonello Soro, Garante per la privacy . (foto Roberto Monaldo / LaPresse) Solo pochi giorni fa il ministro del lavoro Luigi Di Maio presentava il sito governativo dedicato al reddito di cittadinanza , la misura introdotta lo scorso gennaio da un decreto legge che prevede anche il trattamento pensionistico noto come quota 100. Una memoria del Garante della privacy Antonello Soro, depositata in commissione Lavoro al Senato, rivela alcune ...

Il Garante della privacy sul Reddito di cittadinanza : "Rilevanti criticità sul trattamento dei dati personali" : "Il meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza comporta trattamenti su larga scala di dati personali ai quali è riconosciuta la massima tutela in ragione della loro attinenza alla sfera più intima della persona". Lo sottolinea il Garante per la privacy, aggiungendo, in una memoria depositata in Senato, che la disciplina presenta "rilevanti criticità" e "così come formulata, non ...