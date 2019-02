L’app Easyjet misura il bagaglio a mano con la Realtà Aumentata e dice se sarà accettato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Questo trolley andrà bene come? Lo zainoin cabina o bisognerà pagare un sovrapprezzo? Sono alcune delle domande più comuni che si pongono molti viaggiatori quando preparano le valigie. A maggior ragione se la prenotazione è su un volo low-cost. Chi vola cone possiede un iPhone ha ora una soluzione hi-tech a portata diÈ l’app ufficiale della compagnia aerea low cost, che con l’ultimo aggiornamento (versione 3.25) offre la funzionalità inedita dizione del. Sfruttando la tecnologia ARKit 2 di Apple per lae la fotocamera integrata nello smartphone (tutti i modelli a partire dall’iPhone 6), l’app visualizza sullo schermo l’immagine virtuale di un box 3D perre il. Per usarla bisogna inquadrare il pavimento. Quando appare sullo schermo una sorta di scatola virtuale, ...