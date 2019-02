Il populismo è un errore della democrazia Parla Pistoletto

ilfoglio

: @sindaco_roma Un errore veramente banale, come si faceva a credere in una setta comandata dall'alto. Probabilmente… - MicheleManescal : @sindaco_roma Un errore veramente banale, come si faceva a credere in una setta comandata dall'alto. Probabilmente… - PippiCalz : RT @senzasinistra: @mrctrdsh E'Berlusconi il padre di Salvini/DiMaio con sua antipolitica,populismo e sue tv trash qualunquiste.E con Salvi… - rioda59 : @casentino2000 Sul tema delle ciclo piste e della loro realizzazione si continua a commettere un errore non so quan… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Mette su uno sguardo da monello, e dice: “1 + 1 fa 3”. Poi si ferma per un attimo, soddisfatto dello scherzo. Come a misurare l’effetto sull’interlocutore. “Lei mi chiedevadiretta. E io le rispondo così. La formulacreazione è nella dialettica, non nel rapporto diretto e disi