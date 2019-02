E45 | i sindaci non mollano | ' Da Toninelli nessuna risposta' Inviata una lettera ad Anas

cesenatoday

: Ancora nessuna risposta dal Governo per l'E45... Prosegue la battaglia dei Sindaci dell’Unione Vallesavio per otten… - Romagnawebtv_it : Ancora nessuna risposta dal Governo per l'E45... Prosegue la battaglia dei Sindaci dell’Unione Vallesavio per otten… - CesenaToday : E45, i sindaci non mollano - news_forlicesen : E45, i sindaci: 'Pronti a scendere in piazza a Roma se il governo non farà la propria parte' -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Prosegue la battaglia deidell'Unione per ottenere risposte e soluzioni in tempi rapidi per i territori colpiti dalla chiusura dell'E45. In questo contesto, i lavori di ripristino nel tratto ...