Anticipazioni La compagnia del cigno | sesta puntata | Sofia si dichiara a Matteo

(Di sabato 2 febbraio 2019) Si appresta a concludersi la marcia trionfale della prima stagione de "Ladel", la serie televisiva con Anna Valle e Alessio Boni, che settimana dopo settimana ha saputo confermarsi sempre di più nel panorama delle fiction italiane, sia per quanto riguarda gli ascolti che per la qualità del prodotto offerto. Lunedì 4 febbraio, infatti, verrà mandata in onda laed ultimadella fiction, in cui verranno trasmessi gli episodi 11 e 12 rispettivamente intitolati "Un padre" e "Il nostro futuro". Nel primo, Robbo dovrà fare i conti con l'ansia scatenata dal concerto di fine anno, Irene ritorna al Conservatorio, Domenico e Barbara dovranno imparare a lottare per rimanere insieme. Nel secondo invece, Luca aiuteràa fare un passo in più per recuperare il rapporto con suo padre, mentre Irene prenderà un'importante decisione per il suo matrimonio.Undicesimo ...