Perché la Sea Watch 3 non può lasciare il porto di Catania per ora

Sea Watch : “Polizia a bordo - e in mare nessuna nave ong”. Salvini : “Perché hanno paura?” : La denuncia dell'Ong: "A bordo le richieste di informazioni da parte della polizia continuano. Nel frattempo il Mediterraneo rimane senza navi civili di soccorso". Il ministro degli Interni Matteo Salvini replica: "Secondo voi perché i 'signori' della nave Ong Sea Watch hanno paura della Polizia a bordo???"Continua a leggere

Migranti - ecco Perché Sea Watch ha fatto rotta sull Italia. La ricostruzione che smentisce le accuse di Salvini e Toninelli : Nella storia dell'odissea della Sea Watch 3, la nave di una ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 19 gennaio scorso ha soccorso nel Mediterraneo 47 naufraghi, e ha dovuto attendere per 12 ...

Sea Watch - il brutto sospetto : Perché i migranti vengono solo in Italia : Il dibattito, in Italia, è ormai concentrato sulla questione degli immigrati. Il Papa e gli esponenti della sinistra dicono che bisogna aprire le porte a tutti, a prescindere se si tratti di gente che scappa dalle guerre e dalle persecuzioni oppure che si abbia a che fare con semplici migranti econo

Chelsea - Higuain risponde a Salvini : «Mi attaccano Perché valgo più di loro» : Gonzalo Higuain non smette di far parlare di sé. L'attaccante argentino ha appena lasciato il Milan per sposare il progetto del Chelsea e del suo ex mentore Maurizio Sarri, ma da Londra fa...

Sea Watch - Perché l'Olanda non è obbligata a ricevere i migranti : Una vicenda che ha visto l'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2012, per la politica dei "respingimenti in mare" dei migranti voluta dall'ultimo governo Berlusconi, in ...

Sea Watch - ecco Perché l'Olanda non ha l'obbligo di accogliere i migranti a bordo" : Il 'caso Hirsi' è una vicenda che ha visto l'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2012, per la politica dei 'respingimenti in mare' dei migranti voluta dall'ultimo governo ...

Migranti - Perché i bilanci di Sea Watch e delle Ong sono trasparenti : Le organizzazioni non governative sono tra i bersagli fissi di Matteo Salvini e della destra populista. L’accusa è di essere «complici» degli scafisti e di ricevere finanziamenti dalla criminalità. Ma i bilanci delle Ong sono pubblici e consultabili da chiunque...

Il comandante della Sea Watch ha spiegato Perché non è andato in Tunisia : La nave Sea Watch 3, in rada a Siracusa con 47 migranti a bordo, non ha avuto l'opportunità di ripararsi dal maltempo in un porto tunisino, perché il governo della Tunisia non ha mai risposto alle ...

Il comandante della Sea Watch ha spiegato Perché non è andato in Tunisia : La nave Sea Watch 3, in rada a Siracusa con 47 migranti a bordo, non ha avuto l'opportunità di ripararsi dal maltempo in un porto tunisino, perché il governo della Tunisia non ha mai risposto alle richieste. E' per questo che il comandante ha deciso di fare rotta verso Nord, ossia verso le acque italiane. Lo scrive la stessa ong in una nota alla quale sono allegate le trascrizioni dei contatti tra la nave e la Guardia costiera ...

Perché i parlamentari a bordo di Sea Watch non hanno violato la legge : Il parlamentare di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni a bordo di Sea Watch 3. (foto: FEDERICO SCOPPA/AFP/Getty Images) La Sea Watch 3 si trova da giorni in acque territoriali italiane: i ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli hanno escluso di consentire alla nave della Ong – che batte bandiera olandese – di approdare nel vicino porto di Siracusa. Tutti e tre avevano dichiarato, nel corso della settimana scorsa, che la Sea Watch ...

Sea Watch spiega Perché la nave non si è diretta in Tunisia. Procura : “Non ha commesso reati : Secondo la Procura di Siracusa, che ha acquisito gli atti e ha aperto un'inchiesta, come atto dovuto, nella decisione di non attraccare in Tunisia nonostante le indicazioni giunte dall'Olanda, viste le condizioni meteo marine, il comandante della Sea Watch 3 non avrebbe commesso alcun reato, scegliendo una rotta che riteneva più sicuro.Continua a leggere

Migranti - Enrico Letta a Che tempo che fa : “Successo di tutto Perché situazione mai gestita. Sea Watch? Devono sbarcare” : Una lunga intervista con Enrico Letta questa sera a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 che si concentra subito sulla questione migratoria “In questi anni è successo di tutto e tutto in conseguenza della questione migratoria che non è mai stata gestita – ha dichiarato Letta che ha poi continuato – Si è lasciata a due estremi: chi lucra sulle paure e gioca quindi a lasciare aperti i problemi e chi ….”. ma il problema dei grandi flussi ...

Perché l'Olanda non vuole accogliere i migranti della Sea Watch : Il governo olandese risponde picche alla richiesta di Di Maio: disposti "a mostrare solidarietà" solo se si raggiunge una...

Higuain al Chelsea - perchè i tifosi milanisti invadono i social dei Blues con foto di snack Nutella : Ieri 23 gennaio il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo di Gonzalo Higuain e i tifosi milanisti hanno invaso le bacheche dei profili social del club londinese con centinaia di foto dello snack Nutella B-Ready. Il motivo è legato a una foto scattata sull'aereo che portava il Milan a Jeddah per la final