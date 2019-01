NBA – Anthony Davis | i Lakers intavolano l’offerta | la palla ora passa ai Pelicans

NBA – Multa salata per Anthony Davis : costa caro l’aver reso pubblica la richiesta di cessione : Anthony Davis è stato Multato dalla NBA per aver reso pubblica la sua volontà di essere ceduto, contravvenendo alla regola che impedisce ai giocatori di dichiararsi pubblicamene pronti a cambiare squadra Nei giorni scorsi i New Orleans Pelicans avevano fatto appello alla NBA per investigare in merito alle dichirazioni riportate da Rich Paul, agente di Anthony Davis, che aveva svelato ai quattro venti la volontà del centro di essere ceduto. ...

NBA - Anthony Davis non c'è e fa notizia : Denver vince a New Orleans grazie a Jokic : Da tre giorni a questa parte, anche soltanto una sua assenza, non fa altro che generare dibattito su di lui. Per quello la prima sfida casalinga dei Pelicans dopo l'annuncio di Anthony Davis era ...

NBA - la lega multa Anthony Davis per la richiesta di cessione : Davis aveva reso noto al mondo il suo desiderio di andarsene da New Orleans nella mattinata di lunedì dopo averlo comunicato già diversi giorni prima alla sua squadra, ma secondo il comunicato della ...

NBA – Orgoglio Pelicans - sotto accusa le dichiarazioni di Rich Paul : “la trade per Anthony Davis si farà alle nostre condizioni” : I New Orleans Pelicans hanno chiesto all’NBA di rendere più ferree le proprie regole anti-tampering: la lega investigherà sulle dichiarazioni di Rich Paul sulla cessione di Anthony Davis Nelle ultime ore, Rich Paul, agente di Anthony Davis, ha dato un netto scossone alla tranquillità della lega annunciando la Richiesta di cessione del proprio assistito. Notizia che non ha certamente fatto piacere ai Pelicans, costretti a dover ...

NBA – I Lakers sognano il doppio colpo : Klay Thompson segue con attenzione l’arrivo di Anthony Davis a Los Angeles : Klay Thompson guarda con attenzione alla situazione Lakers-Anthony Davis: in caso di arrivo di The Brow a Los Angeles, la guardia degli Warriors potrebbe essere interessato a seguirlo Nella giornata di ieri, la richiesta di cessione di Anthony Davis, fatta pervenire tramite il suo agente Rich Paul alla dirigenza dei Pelicans, ha scosso la tranquillità del basket NBA. Il centro di New Orleans ha fatto sapere che non intende rinnovare il suo ...

NBA – Ovazione del Madison Square Garden per Carmelo Anthony : “questa è casa - vorrei tornare a giocare qui” [VIDEO] : Carmelo Anthony, presente fra il pubblico, riceve l’Ovazione del Madison Square Garden e rilancia: niente ritiro, tornerà ancora da giocatore Carmelo Anthony ha fatto ritorno al Madison Square Garden per la sfida tra Knicks e Heat, ma da semplice spettatore. Presente fra il pubblico per sostenere l’amico Wade, l’ex giocatore dei Knicks ha ricevuto una vera e propria standing ovation da parte degli ex tifosi che non lo ...

Mercato NBA – Parte l’asta per Anthony Davis : le possibili offerte di Lakers - Celtics - Warriors e Knicks! : Dopo la richiesta di cessione fatta pervenire ai Pelicans, Anthony Davis è finito nel mirino di diverse franchigie: ecco le possibili offerte di Lakers, Celtics, Warriors e Knicks Nella giornata di ieri, la richiesta di cessione di Anthony Davis, fatta pervenire tramite il suo agente Rich Paul alla dirigenza dei Pelicans, ha scosso la tranquillità del basket NBA. Il centro di New Orleans ha fatto sapere che non intende rinnovare il suo ...

Mercato NBA : Anthony Davis - Lakers e Knicks a caccia del talento dei Pelicans : La notizia che ieri ha sconvolto il mondo NBA la conoscono già tutti: Anthony Davis ha fatto sapere ai Pelicans che la sua intenzione è quella di andare via il prima possibile da New Orleans, logorato ...

Mercato NBA – Anthony Davis ai Lakers - pronta la trade : ecco l’importante richiesta dei Pelicans : Anthony Davis chiede la cessione ai Pelicans e i Lakers sembrano la squadra più gettonata ad acquisire ‘The Brow’ prima della trade deadline: ecco la richiesta di New Orleans Una vera e propria bomba di Mercato scuote il placido lunedì del basket NBA: Anthony Davis ha chiesto la cessione! Già in passato ‘The Brow’ aveva più volte messo in allarme la società della Louisiana, ma questa volta, aver messo nero su bianco ...

Mercato NBA - Anthony Davis ha chiesto ai New Orleans Pelicans di essere ceduto : Il momento più temuto dai New Orleans Pelicans è arrivato: Anthony Davis, attraverso il suo agente Rich Paul, ha reso noto alla sua squadra che non intende firmare un'estensione di contratto e ha ...

Mercato NBA - boom ai Pelicans : Anthony Davis ha chiesto la trade! : NBA, la decisione di Anthony Davis di chiedere la trade ai suoi Pelicans sta mandando in tilt il Mercato oltre Oceano: la situazione Dagli Stati Uniti rimbalza quest’oggi una notizia che potrebbe cambiare la geografia dell’NBA per le prossime stagioni, Anthony Davis avrebbe infatti chiesto la cessione ai Pelicans, auspicando una trade in tempi brevi, prima della chiusura della trade deadline. L’agente di Anthony Davis, ...

NBA - Carmelo Anthony osannato al Madison Square Garden : 'Questa è casa mia' : Il sogno è quello di rimettere piede il prima possibile sul parquet, ma al momento Carmelo Anthony si accontenta di fare ritorno nel suo Madison Square Garden come un tifoso qualsiasi. Per una volta ...

NBA - l’infortunio di Anthony Davis è meno grave del previsto : Anthony Davis non dovrà star fuori a lungo, per fortuna dei Pelicans che già profilavano uno stop di oltre un mese per il centro Sollievo in casa Pelicans per quanto concerne le condizioni di Anthony Davis, punta di diamante di New Orleans. Il cestista infatti è alle prese con un infortunio che in un primo momento sembrava doverlo tenere lontano dal parquet per oltre un mese, ulteriori esami hanno però scongiurato tale ipotesi e nel giro ...

NBA - Anthony Davis fuori 2-4 settimane - Pelicans nei guai : Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda l'infermeria dei New Orleans Pelicans, e non arrivano buone notizie per coach Alvin Gentry. Secondo quanto detto dall'agente Rich Paul a Shams Charania ...