Maturità - Bussetti : "Non sarà difficile. Allenare ragazzi a fatica" : Roma, 31 gen., askanews, - Secondo il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, intervistato da Repubblica, "la Maturità 2019 non sarà difficile, d'altro canto non lo è mai stata. Con tutti quei ...

Maturità - il Ministro Bussetti : 'Chi studia non avrà problemi' : Ieri venerdì 18 gennaio 2019, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato le materie della seconda prova del nuovo esame di Maturità, che prevede lo svolgimento di un test basato su due argomenti (ad esempio latino e greco al Classico, matematica e fisica allo scientifico). Data la novità della nuova prova, al fine di aiutare insegnanti e studenti nel corretto svolgimento, sono state già comunicate anche le date delle simulazioni ...

Maturità - Bussetti tranquillizza : 'Le nuove prove saranno accessibili' : Fanno discutere le novità introdotte per l'esame a partire da quest'anno. 'Abbiamo tolto il quizzone e ascoltato le esigenze dei ragazzi' dice il ministro dell'Istruzione -

Maturità - Ministro Bussetti : “Ora i ragazzi sanno in anticipo quali discipline dovranno affrontare” : “Le prove saranno assolutamente accessibili. I tecnici che collaborano con il Ministero per la predisposizione degli scritti terranno conto dei programmi di studio previsti dalle Indicazioni Nazionali: e’ la consegna che abbiamo dato. Come sempre chi studia non avra’ problemi“: lo ha dichiarato a La Stampa il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in riferimento alla nuova prova di Maturità. “Dobbiamo poi ...

Maturità 2019 - Ministro Bussetti annuncia le novità : Con un video su Facebook indirizzato agli studenti, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti annuncia, con largo anticipo, le novità previste per l'esame di Maturità 2019 e le materie scelte . A ...

Maturità - ministro Bussetti : 'Invalsi fuori da esame - non farà media' - : Nemmeno l'alternanza scuola-lavoro sarà criterio di accesso all' esame di Stato , anche se farà parte del colloquio orale. Per il titolare del dicastero "avrebbero pesato troppo" sulla media

Maturità - ministro Bussetti : "Invalsi fuori da esame - non farà media" : Maturità, ministro Bussetti: "Invalsi fuori da esame, non farà media" Nemmeno l'alternanza scuola-lavoro sarà criterio di accesso all'esame di Stato , anche se farà parte del colloquio orale. Per il titolare del dicastero "avrebbero pesato troppo" sulla media Parole chiave: ...

Bussetti : "Invalsi fuori da Maturità" : Roma, 27 nov., AdnKronos, - L'Invalsi non entrerà nelle prove dell'esame di Maturità e il voto conseguito non farà media con il voto dell'Esame di Stato. Ad assicurarlo il ministro dell'Istruzione, ...

Bussetti : "Invalsi fuori da Maturità" : L' Invalsi non entrerà nelle prove dell'esame di Maturità e il voto conseguito non farà media con il voto dell'Esame di Stato. Ad assicurarlo il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti che, in un'...

MATURITA' 2019 - CAMBIA LA SECONDA PROVA/ Il Ministro Bussetti : 'All'orale portate la costituzione' - IlSussidiario.net : Maturità 2019, CAMBIA la SECONDA PROVA. Possibile scritto multidisciplinare: latino-greco per liceo classico e matematica-fisica per lo scientifico