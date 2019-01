Spoiler Sanremo | annunciati gli ospiti ufficiali | tra cui Elisa | in forse Ariana Grande

Blastingnews

: Manca poco ormai al Festival di Sanremo e i The Zen Circus ci regalano un prezioso spoiler sul loro brano in gara.… - Locomotiv2012 : Manca poco ormai al Festival di Sanremo e i The Zen Circus ci regalano un prezioso spoiler sul loro brano in gara.… - Cosmopolitan_IT : ?Spoiler: Cristina D'Avena, Manuel Agnelli, I Sottotono, Eleonora Abbagnato ?. - sporchidistampa : RT @_wewillcarryon: Filippo è con biondo Einar e biondo stasera vanno a Sanremo Filippo ed einar si vedranno e ci regaleranno una storia? S… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Mancano pochissimi giorni al debutto del Festival diin televisione. Martedì 5 febbraio verrà trasmessa la prima delle cinque serate di questa 69esima edizione della kermesse canora condotta da Claudio Baglioni che ricopre anche il ruolo di direttore artistico. Al suo fianco, invece, ci saranno Virginia Raffale e Claudio Bisio: per la prima si tratta di un ritorno dopo la conduzione di qualche anno fa, mentre per Bisio sarà un debutto sul palco dell'Ariston.in queste ore anche i nomi degliche vedremo esibirsi sul palco di2019 e tra questi figura anche Ligabue, mentre sarebbe in lizza ancheGlidi2019: ritornano Giorgia edLe anticipazioni sul cast didi questo nuovo Festival di2019 rivelano che tra i super Big di questa edizione figurano i nomi die Giorgia, due grandi ...