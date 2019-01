Paura sul volo Ryanair da Francoforte a Bari | ala squarciata e atterraggio di emergenza

La Juventus vola sull’asse Ronaldo-Cancelo! Un rigore dubbio beffa la Lazio e la sua Paura di vincere : La Juventus soffre ma rimane imbattuta: sconfitta la Lazio di Inzaghi 1-2 all’Olimpico Una sfida importantissima, questa sera all’Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Entrambe le squadre sono scese in campo affamate di vittoria, ma nel primo tempo nè gli uomini di Inzaghi nè quelli di Allegri sono riusciti a dare una svolta al match. Alfredo Falcone – LaPresse La Juventus ha giocato motivata dal ko del Napoli, fermato ...

Paura al Qube : i buttafuori lo respingono - lui sale in auto e si lancia sulla folla/VIDEO : Attimi di panico all'ingresso del Qube, il locale romano in zona Portonaccio. Dopo esser stati allontanati dai buttafuori della discoteca, due amici sono saliti in macchina e hanno provato a ...

Sala - i messaggi dall'aereo : «Cade a pezzi - ho Paura». Ex fidanzata : «Indagate sulla mafia del calcio» : Le riprese dell'aereo su cui volava Emiliano Sala sono riprese questa mattina porprio mentre veniva diffuso un suo messaggio vocale: «L'aereo cade a pezzi, ho...

La spidercam impazzisce e piomba sulla postazione dell’arbitro : Paura agli Australian Open. Ecco come va a finire : paura agli Australian Open durante l’incontro tra Ashley Barty e Maria Sharapova (per la cronaca, vinto dalla prima per due set a uno): alla fine del match la spidercam (la telecamera in grado di muoversi sia orizzontalmente sia verticalmente) ha un problema e va a schiantarsi contro la postazione dell’arbitro Alison Hughes, che fortunatamente se la caverà soltanto con un grande spavento. È in corso un’indagine per scoprire le ...

Minacce - ricatti e insulti : l’Australia del tennis è un reality da Paura : Storie di (quasi) malavita agli Australian Open. Due giorni fa Bernard Tomic, il vero bad boy del tennis mondiale, aveva sparato ad alzo zero su Lleyton Hewitt, ex n.1 del mondo, capitano di Coppa Davis e monumento del tennis australiano, chiedendone la cacciata: «Pensa solo a se stesso, ma non piace più a nessuno - aveva attaccato Bernie, da anni ...

Terremoto in Romagna - scosse a Ravenna e Cervia : ancora Paura sulla costa adriatica : Nuova scossa di Terremoto in Romagna: a mezzanotte scossa di magnitudo 4.6 localizzata 11 km ad est di Ravenna (ipocentro a 25 km di profondità), ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Mezz'ora dopo una replica di minore intensità, di magnitudo 3.0, con epicentro a 9 km da

Sisma di magnitudo 4.6 in Romagna : Paura - ma non risultano danni : Milano, 15 gen., askanews, - Un terremoto di magnitudo ML 4.6, è stato registrato alle 00.03 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. L'evento - ...

Il boom delle buone notizie sul web : «Basta Paura - la gente vuole la felicità» : Bad news is good news, recita un caposaldo della tradizione giornalistica anglosassone. Eppure le cosiddette cattive notizie, come tragedie, storie e vicende di cronaca nera, sembrano pagare maggiormente da un punto di vista editoriale. Non la pensa così, però, Mauro Gatti, artista e grafico italiano 40enne, che ha ideato un sito - The Happy Broadcast - ...

Fiona May : 'Il razzismo è figlio della Paura e chi influisce sulla gente non vuole farla passare' : Forte, determinata, schietta e sempre pronta a mettersi in gioco. Per Fiona May le sfide non bastano mai. Dopo quelle sportive, che le hanno regalato gloria e soddisfazioni, due volte campionessa ...

Goldman Sachs alza previsioni sull'oro - cita Paura recessione : Le rassicurazioni della Fed sulla tenuta dell'economia Usa non bastano. Dopo il crollo registrati a dicembre dal mercato azionario, gli analisti di Goldman Sachs scommettono sull'oro, come bene rifugio su cui puntare in vista di una possibile ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Gennaio : Chi ha Paura di Conte. Altro che burattino. Dopo i successi ottenuti su manovra e migranti : Il vicepremier Sondaggi calanti e tensioni interne: il Capitano isolato Per la prima volta i muscoli del Capitano sembrano un po’ sgonfi. Incassata la sconfitta sui migranti, preso atto dell’improvvisa autonomia di Giuseppe Conte su un tema considerato di pertinenza leghista, Matteo Salvini deve occuparsi delle fibrillazioni nel suo partito. Che sono come un fiume carsico: scompaiono e riaffiorano a giorni alterni. E allora si […] di ...

Brugherio - lampione cade sull'auto di una donna incinta : Paura - farà denuncia : Un lampione è caduto sull'auto di una donna che stava transitando in via Volturno, a Brugherio. Qurant'anni e incinta al terzo mese, sporgerà denuncia. Una donna di 40 anni incinta al terzo mese è ...

NBA – Gomitata in faccia - poi sbatte la testa sul parquet : Paura per Noel - i giocatori in campo iniziano a pregare [VIDEO] : Tanta paura per Nerlens Noel: il centro dei Sixers viene colpito da una Gomitata di Andre Wiggins e cade sbattendo la testa violentemente sul parquet Tanta paura sul parquet della Chesapeake Energy Arena di Oklahoma, durante la sfida fra Thunder e Timberwolves. Durante una penetrazione verso il canestro, Andre Wiggins ha colpito con un Gomitata in pieno volto Nerlens Noel, che è finito per sbattere la testa violentemente al suolo. Compagni ...

Shutdown - Trump : muro al confine essenziale | I Dem : governa sulla Paura e non sui fatti : Per il presidente la chiusura del governo prosegue "per colpa dei democratici che rifiutano di finanziare la sicurezza". Ma i dem replicano : "I presidenti hanno usato lo Studio Ovale per affrontare problemi nobili, lui per creare una crisi, instillare paura e distrarre l'attenzione".