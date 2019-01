Conte a Piazza Affari smentisce intervento su ipotesi di fusione tra Fincantieri e

Conte a Piazza Affari apre la seduta - piatta - in attesa della Fed : Ma la riunione del Fomc è attesa dagli operatori anche per un altro motivo : Powell in conferenza stampa potrebbe far luce sui potenziali danni provocati all'economia dallo shutdown più lungo della ...

Borse Ue positive.Conte a Piazza Affari : 9.20 Apertura di segno positivo per le Borse europee. A Milano la campanella di avvio seduta è stata suonata dal premier Conte. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,13% e l'All Share +0,14%. Spread Btp-Bund tedesco a 244,1 punti, con rendimento del decennale al 2,63%. Londra +0,55%, Parigi +0,31% e Francoforte +0,07%. Euro a 1,1431 dollari e 124,933 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Quarant'anni fa l'assassinio di Alessandrini. E il suo killer è libero di Contestare in piazza : A decretare la condanna a morte di Alessandrini furono i vertici di Prima Linea, l'organizzazione che nel mondo del terrorismo rosso contendeva a suon di esecuzioni la leadership alle Brigate Rosse. ...

Conte a Merkel nel fuorionda di Piazzapulita : “M5s in sofferenza perché cala nei sondaggi e Salvini sale” : “Il M5s è in sofferenza perché nei sondaggi stanno calando. Sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36% e loro scendono al 26-27%. Quindi, dicono: ‘Quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?'”. Sono le parole ricostruite da Piazzapulita (La7) e pronunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un dialogo con la cancelliera tedesca Angela Merkel, colti in una pausa durante ...

GALLERIE D'ARTE MODERNA E ConteMPORANEA - Dal 24 gennaio 2019 nella sede di Palazzo Municipale - piazza Municipio 2 - FE - : Una mostra racconta il progetto di restauro e riqualificazione di Palazzo dei Diamanti 23-01-2019 / Giorno per giorno Da giovedì 24 gennaio 2019 alle 15 la Sala delle Lapidi della Residenza Municipale ...

Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio - oggi Tria e Conte a Davos : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

A Torino in piazza per il Sì alla Tav Conte : la Lega? Nessun problema : Tradotto: lo stop ai lavori non è un'opzione possibile per la Lega tanto più in un momento in cui si moltiplicano i segnali di rallentamento dell'economia. Ma qualche aggiustamento è possibile, ...

"La Lega fa miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola Contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Tav - Conte : Governo valuterà - Lega in piazza non è un problema : Roma, 11 gen., askanews, - 'Non è un problema che scenda in piazza la Lega o M5s. noi per quanto riguarda il Governo abbiamo i soggetti coinvolti direttamente e le comunità locali. Dateci il tempo di ...

Salvini Contestato a Teramo : “Merda - sciacallo!”. Poi i cori : “Siamo tutti terroni” e ‘Bella ciao’ dalla piazza : Oltre al bagno di folla, con decine e decine di persone in fila per un selfie, per Matteo Salvini, da Teramo, sono arrivate anche le contestazioni. Una cinquantina di simpatizzanti di Potere al popolo e di Teramo Antifascista hanno protestato per la presenza del leader della Lega. Prima gli insulti, nella centrale piazza Martiri, poi i cori: “Siamo tutti terroni“. I manifestanti sono stati tenuti a distanza da un nutrito gruppo di ...