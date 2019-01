Casale Monferrato | le ossa ritrovate in riva al Po potrebbero essere di una donna

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Un sacco nero contenenteumane giaceva sulle rive del fiume Po, su un isolotto trae Frassineto, in provincia di Alessandria, emerso probabilmente dal ritiro delle acque dovuto alle scarse piogge. A fare la terribile scoperta un giardinierese di 41 anni, mentre nella giornata di ieri portava a spasso il suo cane. L'uomo ha visto improvvisamente avvicinarsi l'animale con un osso in bocca, un osso troppo grande per appartenere ad un altro animale. Da qui l'uomo è stato condotto in mezzo ai rovi e agli arbusti, in una zona ghiacciata, proprio sul ciglio del fiume: sotto una pianta vi era un sacco nero, da cui si intravedeva un teschio, parte di mandibola e altrefrantumate. Presumibilmente il sacco si trovava in quel luogo da mesi, poiché parzialmente sotterrato dalla sabbia. L'uomo ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, e le ...