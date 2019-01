Sfida Sea Watch

Sea Watch - i migranti Sfidano il governo : "Ora che cosa volete da noi?" : La tensione sul caso Sea Watch continua a crescere. La nave con a bordo 47 migranti di fatto resta ancorata a largo di Siracusa. Il Viminale tira dritto e nega lo sbarco. Salvini ha già messo nel mirino l'equipaggio della nave e ha affermato di avere le prove che mostrano"la violazione delle regole" da parte del comandante che facendo rotta verso l'Italia ha messo a rischio la vita delle persone a bordo. Ma ad accendere ancora di più la vicenda ...

Sea Watch 3 - blitz dei parlamentari a bordo : c'è Stefania Prestigiacomo - Sfida totale a Salvini : L'ultimo colpo di scena sul caso Sea Watch, la nave Ong ferma al largo di Siracusa con 47 immigrati a bordo. Mentre il Viminale e Matteo Salvini continuano a negare lo sbarco, a bordo della nave tedesca è salito un gruppo di parlamentari, impegnato a verificare le condizioni dei migranti a bordo. L'

Sea Watch - Sfida a Matteo Salvini : entra in acque italiane - ancorata a un miglio da Siracusa : La Ong Sea Watch sfida l'Italia e Matteo Salvini: la nave è infatti entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio a largo dalle coste di Siracusa. Secondo quanto si apprende, l'ingresso è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47

Sea Watch - Sfida del sindaco di Palermo Orlano al governo : “Noi pronti allo sbarco” : Il sindaco di Palermo, nonostante le dichiarazioni di Di Maio e di Salvini contro lo sbarco della Sea Watch, proclama il porto della sua città aperto e pronto allo sbarco “Il porto di Palermo è aperto per la Sea Watch 3”. Il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando ha inviato una lettera al comandante della nave della ong che ha salvato 47 migranti nel Mediterraneo e alla quale non è stato ancora indicato un porto sicuro per lo sbarco. ...

Salvini.Seawatch verso l'Italia : Sfida : 11.45 "Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque Maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l'Italia Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia.". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi", ha precisato.

Gregorio De Falco l’ex grillino Sfida apertamente Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : “Le vite umane si salvano” : Gregorio De Falco contatta la Sea Watch e si prepara a sfidare Matteo Salvini “Voglio vedere gli atti”. Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: “Ho presentato un’interrogazione, secondo me non c’è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti”. Sui 49 migranti bloccati sulla nave Sea Watch nelle ...

Luigi De Magistris Sfida Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : 'Porto di Napoli aperto' : Il primo cittadino di Napoli non molla la presa e ribadisce pubblicamente di voler aprire il porto di Napoli dinanzi ad una possibile richiesta, da parte di 'Sea Watch' e 'Sea Eye', di attraccare in Italia. Il sindaco partenopeo ha ripetuto la sua volontà ai microfoni di un'intervista rilasciata ad 'Agorà', ovvero quella di mobilitarsi per accogliere i 49 migranti rimasti in balia delle acque di Malta. Luigi De Magistris a gamba tesa contro il ...

Grottesca Sfida sui corpi da salvare. Sulle navi Sea Watch e Sea Eye - la prima partita tra Di Maio e Salvini in vista delle europee : Sui migranti, ancora sui migranti, si consuma la prima partita di campagna elettorale interna al governo gialloverde in vista delle europee di maggio: tra il M5s e la Lega, tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con quest'ultimo in qualche modo spalleggiato dal premier Giuseppe Conte.Sono due settimane che le due navi umanitarie di Sea Watch e Sea Eye vagano nel Mediterraneo alla ricerca di un porto dove far sbarcare i 49 migranti ...

