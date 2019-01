SeaWatch 3 | Di Maio | ' Sequestreremo la nave e manderemo i migranti in Olanda'

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Non ha trovato ancora un porto sicuro dove approdare ladell'O.N.G. (Organizzazione non Governativa) 'Sea Watch 3', ormai da cinque giorni in mare aperto, nelle acque territoriali italiane, dinanzi alla città di Siracusa (Sicilia), con a bordo 47in attesa di poter sbarcare nel porto di Augusta. Nei giorni scorsi sull'imbarcazione che batte bandiera olandese è arrivata anche una delegazione di parlamentari che hanno fatto visita allaper controllare e verificare le condizioni di salute psico-fisica dei passeggeri. Tra i membri dell'ispezione vi erano gli onorevoli Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Stefania Prestigiacomo (Forza Italia), Riccardo Magi (Più Europa - Radicali Italiani con Emma Bonino), assieme al primo cittadino del comune di Siracusa, Francesco Italia. Ieri, invece, a salire a bordo della motosono stati alcuni iscritti al Partito Democratico, ...