Lo sfogo di Higuain

Milan-Spal - Higuain segna ed impazzisce di gioia : lo sfogo dopo le critiche [VIDEO] : Milan-Spal, Higuain ha segnato contro la Spal festeggiando più del solito la sua realizzazione dopo il momento grigio Milan-Spal, Higuain è finalmente riuscito a sbloccarsi. dopo un periodo di astinenza prolungato, il Pipita ha segnato oggi il gol del 2-1 per i rossoneri contro la Spal in una gara che sembrava essere complicata sino alla rete del centravanti argentino. dopo il gol la corsa verso i compagni, gli abbracci, le urla ed un ...