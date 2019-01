Diciotti | Di Maio | No dispetto a Salvini | fu decisione governo

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Non faremo dispetto a Salvini votando contro di lui in Senato” : Luigi Di Maio ha spiegato perché al Senato il M5S non voterà a favore dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del vicepremier Matteo Salvini: "Il governo italiano si oppose allo sbarco dalla Diciotti finché l'Europa non avesse detto dove dovessero andare le persone a bordo. Fu una decisione del governo tutto"Continua a leggere