Quando Van Basten costava due milioni

Audi ecco Quando arrivano i nuovi modelli : Detto del rinnovamento della coupé Audi TT nella variante RS nei prossimi mesi, il reparto Audi Sport porterà sulla scena anche Audi RS7 e Audi RS6, accomunate dal medesimo motore, indicato nel V8 4 ...

Quando Salvini diceva : «Le partite vanno sospese per cori razzisti» : Il caso Muntari, un anno e mezzo fa La coerenza in politica non è richiesta. Eppure non è trascorso così tanto tempo tra l’episodio di San Siro con i buu razzisti all’indirizzo di Koulibaly e quello di Cagliari Quando Muntari abbandonò il campo per gli stessi motivi. Accadde nell’aprile 2017, meno di due anni fa. Muntari andò a protestare dall’arbitro chiedendo che sospendesse la partita e il direttore di gara per tutta ...

"Io Tonio della Melevisione - ho 58 anni e un compagno che amo. Quando dicevano che ero morto di overdose" : Il nome di Danilo Bertazzi forse non sarà conosciuto ai più, mentre sicuramente in molti ricorderanno il personaggio che gli ha dato la fama: Tonio CarTonio, volto simbolo della "Melevisione". Il programma che ha fatto la storia della tv dei ragazzi ha compiuto vent'anni e, in occasione dell'anniversario, Bertazzi-CarTonio si è raccontato sulle pagine de Il Fatto Quotidiano.A dispetto delle leggende metropolitane e delle ...

Mamma di due figli a 41 anni sembra più giovane di Quando ne aveva 20 : «Ecco il mio segreto» : Non contano le calorie accumulate, ma è essenziale variare il più possibile la dieta ' - spiega Belinda - 'A questo, abbino sempre dei messaggi , perché insieme allo sport aiutano a tonificare il ...

J-Ax rapper e stilista/ Pitti Firenze : collezione per i giovani con Vingino - ecco Quando verrà presentata : Domani al Pitti di Firenze, c'è grande attesa per J-Ax. Ed infatti il rapper, per la prima volta ha disegnato una capsule per l'azienda olandese Vingino.

La fioritura della lavanda in Italia - dove e Quando ammirarla - Date 2019 : Oggi attorno alla pianta esiste un mondo di appassionati che viaggiano in lungo e in largo per vederla fiorire e per acquistarne i prodotti migliori. In Italia la lavanda nasce soprattutto al nord, ...

Fornero e Jobs act - l’incertezza sui licenziamenti avvantaggia l’azienda. Quando torneranno le tutele? : di Francesco Montorio * Un’azienda può licenziare una persona perché avrebbe risposto in modo sgarbato a un cliente? È quanto accaduto il 4 aprile dello scorso anno a Luciano Pasetti, dipendente Carrefour e sindacalista. La società lo licenziava affermando, in sostanza, di aver risposto sgarbatamente a un cliente che chiedeva di essere aiutato a prendere delle bottiglie d’acqua e ritenendo i fatti contestati di “gravità tale da ledere ...

Chiara Ferragni - spuntano le foto di 10 anni fa : «Quando mi dicevano - nessuno ricorderà il tuo nome» : Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa del mondo, idolo di tanti ragazzi che come lei vorrebbero trovare successo sul web come nella vita, manda un messaggio ai suoi 15 milioni di follower. L’imprenditrice moglie di Fedez partecipa al tormentone social #10yearchallenge pubblicando alcuni scatti che la ritraggono 10 anni fa. «Questa ero io nel 2009, l’anno che ha cambiato la mia vita per sempre – scrive – ...

L’annuncio che i fan di Game of Thrones stavano aspettando è arrivato : Quando andrà in onda l’ultima stagione? : L'annuncio che i fan di Game of Thrones stavano aspettando è arrivato o, almeno, lo è in parte. Proprio poco fa in risposta alle richieste dei fan, HBO ha rivelato che presto annuncerà la data ufficiale d'esordio dell'ultima stagione della serie cult. Draghi, troni da conquistare e un'ultima grande sfida che potrebbe andare in scena proprio nel finale di serie e di stagione, ma quando prenderà il via tutto questo? Quello che sappiamo fino a ...

Da Jovanotti a Baglioni - Quando a Sanremo è di scena la politica : ... quando il 34enne Jovanotti, ospite della seconda serata del festival, si esibì in un rap dal titolo 'Cancella il debito', che invocava la cancellazione del debito estero dei paesi del 'sud del mondo'...

Ma queste auto che si guidano da sole - Quando arrivano? : Roma. Una delle novità più strambe della grande fiera dell’elettronica di consumo in corso in questi giorni a Las Vegas è un’automobile con le gambe. Una specie di transformer presentato da Hyundai e di cui non si conosce altro che un video fatto al computer di una vettura con trampoli snodati e ruo

Quando i gialloverdi tuonavano : "Coi nostri soldi aiutano i banchieri" : Roma - In principio fu Beppe Grillo che in pieno scandalo Mps, con la banca travolta dalle perdite sui derivati Alexandria e Santorini, si presentava alle assemblee dell'istituto toscano berciando: '...

Quando Di Maio e Di Battista sbraitavano per il decreto banche : Oggi il governo gialloverde si prepara a salvare Carige dal fallimento con un piano non dissimile da quello che evitò il default di altre banche. Ma allora il M5S - Di Maio e Di Battista in primis - sbraitavano contro il governo Gentiloni.Era il 12 luglio 2017, Quando l'allora deputato Alessandro Di Battista parlava di "falsi compagni" che regalavano "miliardi di quattrini nostri alle banche private, falsi liberisti sovvenzionati dai Fondi e ...