Brasile | cede diga | 9 morti | 300 dispersi

Brasile - cede diga : 7 morti - 200 dispersi : 23.30 Sette morti accertati e almeno 200dispersi dopo il cedimento di una diga in una miniera di ferro a Brumadinho, nel sudest del Brasile. Non è possibile,per ora,quantificare la tragedia, dice la Protezione civile: è un bilancio destinato a peggiorare. Recuperati 4 feriti. Le case vicino al luogo del disastro sono state travolte dal fiume di fango fuoriuscito dalla miniera, tra le più grandi del mondo,usata per il ricircolo dell'acqua ...

Estradizione di Cesare Battisti dal Brasile : ecco cosa succede adesso : Attraverso questo meccanismo uno Stato consegna ad altro Stato un soggetto che si trova nel suo territorio affinché questo possa essere sottoposto a giudizio o a esecuzione della pena

Brasile : ministro Economia Guedes - si parte da semplificazioni di misure del governo precedente : Brasilia, 02 gen 15:52 - , Agenzia Nova, - Il piano della squadra economica del nuovo governo brasiliano guidata dal ministro Paulo Guedes, è quello di realizzare sin dalle prime... , Brb,

F1 - ecco quanto accaduto al motore della Mercedes in Brasile : la power unit è “salva” : Mercedes in apprensione in Brasile a causa di alcuni problemi tecnici relativi alla terza power unit stagionale che non verrà cambiata ad Abu Dhabi La Mercedes di Lewis Hamilton durante il GP del Brasile ha avuto qualche problema tecnico, inizialmente poco chiaro almeno all’esterno del box. A distanza di giorni stanno emergendo i primi dettagli in merito all’accaduto. Si è trattato infatti di un guasto ad un cuscinetto di una ...