Conte | le politiche di rigore hanno aggravato il disagio della crisi

Il coordinatore dell'Unar (che dipende da Conte ) critica le politiche di Salvini : Vi ricordate l'Unar, l'Ufficio Nazionale anti-discriminazioni? Esatto: l'ente che dipende dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e chefinì nella polemica per aver in qualche modo finanziato associazioni dedite a organizzare orge gay. Bene. Quell'epoca si è chiusa, ma oggi alla guida dell'Unar c'è un coordinatore che non manca di critica re la politica dei porti chiusi del governo, nonostante il suo ufficio dipenda proprio da Palazzo ...

Sondaggi - per Conte consenso al 60%. La Lega rallenta - M5s perde 5 punti rispetto alle politiche : Tiene il governo Conte e in particolare il gradimento nei confronti del presidente del Consiglio, garante del contratto tra Lega e Movimento 5 stelle. Ma per la prima volta la Lega di Salvini, che ha comunque raddoppiato i suoi consensi dal 4 marzo, rallenta e perde tre punti rispetto al mese precedente. Ma se sul fronte Carroccio emerge “l’interruzione di una ascesa eclatante, per i pentastellati il logorio invece continua” e ...