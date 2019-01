Farmaci | lo studio | il prezzo dell’insulina raddoppiato in 5 anni

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Ildell’insulina è quasiin 5negli Stati Uniti. Una persona con diabete di tipo 1 ha sostenuto costi annuali pari a 5.705 dollari, in media, nel 2016. Circa la metà rispetto ai 2.864 dollari per paziente nel 2012, secondo un rapporto pubblicato dall’Health Care Cost Institute di cui si parla sul ‘Daily Mail’ on line. Le cifre rappresentano l’importo totale pagato da un paziente e dal suo piano sanitario per questa terapia e non riflettono sconti avvenuti in un secondo momento, avvertono gli autori. Ma – sono convinti – l’aumento del costo dell’insulina ha portato alcuni pazienti a mettere a rischio la propria salute. Hcci, con sede a Washington DC, registra dati relativi a circa 80 milioni di persone, attingendo dalle informazioni sanitarie di Medicare e di quattro principali compagnie assicurative: ...