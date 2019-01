Missione Sophia | Salvini | ' O cambiano regole o ce ne andiamo'

Migranti - Salvini : 'O cambiano le regole o la Missione Sophia finisce' : Dopo la notizia che la Germania abbandona la missione navale ' Sophia ' per il soccorso dei Migranti nel Mediterraneo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini agita la possibilità di una smobilitazione ...

Migranti - Germania sospende Missione Sophia contro linea dura Italia - : Il ministero della Difesa tedesco non invierà più alcuna nave davanti alla costa libica. Salvini: "Se qualcuno si sfila non è un problema, con questa operazione 50mila arrivi nel nostro Paese"

Operazione Sophia - cos'è la Missione contro il traffico di migranti : La missione europea Eunavfor- Sophia è un' Operazione militare di sicurezza marittima a guida italiana in corso nel Mediterraneo centrale. Obiettivo principale, il contrasto del traffico di esseri ...

Migranti - la Germania si sfila dalla Missione Sophia. Salvini 'Non è un problema' : La Germania esce dall' operazione navale Sophia per il controllo del Mediterraneo. La notizia è stata diffusa solo dai media tedeschi: se confermata significherebbe di fatto la fine della missione . ...

"Merkel via da Missione Sophia". Salvini : "Non è un problema" : Dopo la fregata Augsburg, nessuna nave della marina tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia. A dirlo è un portavoce del ministero della Difesa di Berlino. La Germania, quindi, sospende la partecipazione all'operazione Sophia, lo spiegamento navale dell'Ue per contrastare la tratta di esseri umani nel Mediterraneo. Il motivo di tale decisione? La linea "dura" - a loro dire - del governo giallo verde sul tema dell'immigrazione. La ...