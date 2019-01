A Parigi sfila la moda inclusiva di Valentino

Armani Privé punta su rosso e bluette. A Parigi sfila l'eleganza déco : ... approcciare un mondo come quello dell'arte déco che non ho visto e vissuto e reinterpretarlo con la sensibilità di oggi". Uno spettacolo imperiale questo Armani Privé, di ricchezza di idee e di ...

Sfilare a Parigi al tempo dei gilet gialli : Vendere moda in Francia ai tempi dei gilet gialli non significa solo aver tenuto le serrande abbassate per dieci sabati successivi nell’area degli Champs Elysées e limitrofi, dunque aver subito tre mesi di mancate vendite nella giornata del turismo di massa e della provincia che contano per centinai

Abito bianco con piume di struzzo : Asia Argento sfila a Parigi nel mito greco di Arianna : Asia Argento sfila a Parigi, in occasione della settimana della moda. L'attrice italiana ha debuttato con un vestito bianco di Antonio Grimaldi, che l'ha scelta per la sua nuova collezione P/E 2019. "Sono convinto che la sua natura anticonformista e controcorrente interpreti al meglio una collezione, ispirata al labirinto e al mito classico di Arianna e che racconta attraverso le linee fluide e scultoree, le lavorazioni artigianali e i preziosi ...

Parigi - Asia Argento e il debutto in passerella : sfila in bianco e piume per Grimaldi : In passerella alla settimana della moda di Parigi c'è anche Asia Argento. L'attrice, al debutto da modella, ha sfilato per lo stilista italiano Antonio Grimaldi indossando un abito da sera bianco dal ...

Tutù e geometrie da clown - è lo sfavillante circo Dior. La sfilata di Parigi : E insieme alle modelle in passella ecco le venti donne circensi del gruppo Mimbre che hanno dato vita a un mirabile spettacoli di acrobazie, con la forza dei loro corpi impegnati all'infinito in ...

Le immagini delle sfilate di Parigi : Se c’è una cosa che abbiamo imparato da queste presentazioni uomo per il prossimo autunno-inverno 2019/20 è che, anche da un punto di vista puramente economico, l’interesse per il menswear sta crescendo più della sua controparte femminile. Non sorprende, quindi, che la macchina creativa che muove l’industria della moda maschile si senta sempre più libera di sperimentare sfornando nuovi trend e contenuti ...

