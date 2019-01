Migranti | Salvini segue la linea Di Maio | “Francia tra chi sottrae ricchezze a Africa E

Migranti : Salvini - più persone partono - più muoiono : 'Più persone partono, più persone muoiono. Ho iniziato a fare il ministro impegnandomi contro scafisti e mafiosi. Bloccare le partenze vuol dire evitare morti. Vuol dire bloccare traffico di droga e ...

Sanremo 2019 - il retroscena inedito sulla telefonata Salvini-Baglioni sui Migranti : La telefonata chiarificatrice tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini c'è stata. Ma ad alzare la cornetta non sarebbe stato il leader della Lega, che aveva replicato piccato alle parole del direttore artistico di Sanremo sui migranti e i porti chiusi. A comporre il numero sarebbe stato proprio Baglioni, intenzionato a ricucire lo strappo prima del via al Festival della canzone italiana.I fatti. Ricorderete le parole di Baglioni durante la ...

Uccidere Migranti per affondare Matteo Salvini e il governo. Retroscena : il vero obiettivo dei trafficanti : C'è un motivo se sono riprese le partenze ed "è la presenza della navi delle Ong al largo della Libia. I trafficanti sanno che le navi delle organizzazioni umanitarie sono a poche miglia dalla costa e dicono ai migranti: poche ore e vi salvano, salite su questo gommone. Mica dovete arrivare fino in

Migranti - Gino Strada attacca il governo e Matteo Salvini : Ma siamo impazziti? È un mondo di barbari", insiste Strada. La replica di Salvini: la fine della mangiatoia li fa impazzire Gino Strada mi definisce oggi "disumano, gretto, ignorante, fascistello, ...

Migranti - 393 riportati in Libia. Salvini : «La collaborazione funziona» : Sono stati riportati in Libia i 393 Migranti recuperati dalla guardia costiera libica nella giornata di ieri. Sono tutti sani e salvi, fa sapere il Viminale. In particolare, 143 sono stati...

Migranti riportati in Libia. Salvini : "La linea non cambia" : Tutti sani e salvi, e riportati indietro, i 393 immigrati recuperati dalla Guardia Costiera libica nella giornata di ieri. In particolare, 143 sono stati riportati a Tripoli. 144 a Misurata, 106 ad al-...

Migranti - la linea non cambia. Salvini : "Meno partenze meno morti" : Di Maio: "Dalla Libia ci aspettiamo i salvataggi in mare". Ma l'Unhcr: "Là non ci sono porti sicuri"

Boldrini senza freni : “Senza Migranti Salvini oggi non sarebbe Ministro!” : Laura Boldrini parla di una politica criminale dai danni dei migranti A margine di un incontro a Salerno, l’ex presidente della Camera ha detto: “Vorrei esprimere il cordoglio per questi morti. Si parla di tante persone, uomini, donne, bambini, 117 morti. Cordoglio per quanto accaduto alle famiglie delle vittime”. L’attuale parlamentare, eletta tra le fila di Liberi e Uguali, bolla come “inaccettabile il pensare che ...

Nuovo barcone alla deriva con 100 persone a bordo al largo della Libia. Salvini-Di Maio accusano Macron : ipocrita sui Migranti : In balia del mare, sospesi tra telefoni che squillano, ma nessuno risponde, e rimpalli di responsabilità. Negli occhi la strage di ieri nelle stesse acque di quel Mediterraneo che anche nel Nuovo anno si conferma il cimitero dei migranti. In 100 - tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti - sono in attesa d...

Tragedia dei Migranti - Delrio attacca Salvini : “Basta offendere chi muore” : Graziano Delrio, presidente del gruppo PD alla Camera: "Ora basta, basta con le frasi di Salvini che offende chi muore alla ricerca di una vita migliore. Un Paese civile soccorre, non lascia annegare".Continua a leggere

Migranti - Di Maio : Macron fa la morale ma sfrutta lAfrica - Fattori-De Falco-Nugnes contro Salvini : adire a Corte Ue : La vicenda dei 170 Migranti morti al largo della Libia scuote la politica. contro la linea dura di Salvini , Matteo Renzi , Pd, chiede "l'apertura dei porti". Intervengono anche i presidenti di Camera e Senato, con Roberto Fico per il quale "una società sana salva ...

Migranti morti - Di Maio : "Macron fa la morale ma sfrutta l'Africa" | Fattori-De Falco-Nugnes contro Salvini : "Adire a Corte Ue" : Per il presidente della Camera "una società sana salva le vite umane". Per padre Zanotelli "i nostri nipoti diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti". Nuovo post di Salvini: "Mai complice degli scafisti". Il capo politico del M5s: "Ue sanzioni chi sfrutta l'Africa"

