Al Bano a Blogo | Torna The Voice? Non mi hanno chiamato VIDEO

55 passi verso il sole è lo show di AlBano e Romina Power su Canale 5 (Anteprima Blogo) : Da queste colonne vi abbiamo dato in anteprima l'arrivo sui teleschermi della nostra televisione di due serate speciali che racconteranno la vita artistica di uno dei cantanti italiani più celebri: Albano. Ebbene oggi siamo in grado di annunciarvi altri elementi inediti rispetto a queste due serate.Partiamo dalla loro data di messa in onda che secondo quanto apprende TvBlog avrebbe due opzioni, o il 23 e 30 gennaio, quindi di mercoledì, ...

AlBano e Romina in Buon tutto buona vita su Canale 5 - ecco gli ospiti (Anteprima Blogo) : Vi abbiamo dato conto i giorni scorsi dell'arrivo su Canale 5 a gennaio di due serate musicali con protagonisti due fra i volti più amati d'Italia: Albano e Romina Power. In quell'occasione vi avevamo detto del titolo provvisorio dello show, che dovrebbe essere "Buon tutto, Buona vita" e della data di messa in onda dei due spettacoli, ovvero mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. ...

Buon tutto e buona vita - lo show con AlBano e Romina Power su Canale 5 - ecco le date (Anteprima Blogo) : Nell'ambito della diffusione dei prossimi palinsesti di Mediaset per l'inizio del nuovo anno, è stata svelata la notizia dell'arrivo su Canale 5 di due serate speciali annunciate per la serata del mercoledì, con protagonista la coppia musicale più amata dagli italiani, Albano e Romina Power.TvBlog ha voluto indagare più a fondo ed ha scoperto che le due serate dovrebbero andare in onda mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019 in prima ...