Samsung pronta ad abbassare i prezzi dei suoi modelli di fascia media e bassa per

Samsung pronta a regalare emozioni durante il Mobile World Congress 2019? In arrivo nuovi tablet e smartwatch : Samsung, come annunciato dal blog SamMobile, sta lavorando ad alcuni nuovi tablet e smartwatch. La fonte ha presentato i nomi dei modelli e […] L'articolo Samsung pronta a regalare emozioni durante il Mobile World Congress 2019? In arrivo nuovi tablet e smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Aumentano gli indizi su HONOR 8A e su un Samsung Galaxy A10 con riconoscimento dell’impronta UD : In attesa del 2019, arrivano diversi indizi riguardanti due nuovi HONOR, 8A e 8A Pro, e l'ipotetico Samsung Galaxy A10. L'articolo Aumentano gli indizi su HONOR 8A e su un Samsung Galaxy A10 con riconoscimento dell’impronta UD proviene da TuttoAndroid.

Samsung è pronta a lanciare un’app per gestire Bitcoin e criptovalute : Potrebbe debuttare con Samsung Galaxy S10 la prima app per la gestione di Bitcoin e criptovalute di Samsung, con dati conservati offline. L'articolo Samsung è pronta a lanciare un’app per gestire Bitcoin e criptovalute proviene da TuttoAndroid.

Samsung pronta a investire 22 miliardi di dollari nell’IA e nel 5G - che con Wind Tre arriverà in Italia già dal 2019 : Wind Tre lancerà la rete 5G in Italia già nel 2019, mentre Samsung è pronta a investire fino a 22 miliardi di dollari in questo settore. L'articolo Samsung pronta a investire 22 miliardi di dollari nell’IA e nel 5G, che con Wind Tre arriverà in Italia già dal 2019 proviene da TuttoAndroid.