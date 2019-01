In arrivo due grossi aggiornamenti per la fotocamera di POCOPHONE F1

Come vanno le cose all'Ilva due mesi e mezzo dopo l'arrivo degli indiani : In due giorni, con altrettante mosse, Arcelor Mittal ha disinnescato due 'mine' che rischiavano di creare qualche intralcio al cammino della nuova società che dall'1 novembre sta gestendo gli impianti ...

Calciomercato Reggina - amaranto show : chiusi due colpi ed altri in arrivo : Calciomercato Reggina – E’ una Reggina scatenata. Il club amaranto fa sul serio in vista della seconda parte di stagione, la nuova dirigenza pensa all’immediata promozione in Serie B attraverso i playoff. Sono ore caldissime per il ds Taibi, domani le prime due ufficialità ma le trattative possono considerarsi già chiuse: si tratta del centrocampista De Falco e dell’attaccante esterno Doumbia, nella giornata di ...

Udinese - domani l'arrivo di due acquisti : Slitta a domani, secondo Sky Sport , l'arrivo all'Udinese in prestito dal Watford di Stefano Okaka e Marvin Zeegelaar

Belen Rodriguez e De Martino potrebbero lasciare Mediaset : news in arrivo per i due ex : Grandi cambiamenti in arrivo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Stando a quello che sostengono i settimanali e i siti di gossip nelle ultime ore, sembra proprio che i due ex siano prossimi ad affrontare nuove sfide professionali nell'anno che è appena iniziato. Il ballerino napoletano è "corteggiato" da Carlo Freccero che lo vorrebbe alla conduzione di Made in Sud, mentre la showgirl argentina pare voglia mettersi alla prova in qualcosa ...

Rainbow Six Siege : in arrivo due nuovi operatori australiani? : Con l'imminente lancio dell'anno 4 di Rainbow Six Siege, sono in molti a domandarsi quali saranno le novità che verranno aggiunte. Secondo un recente leak, presto saranno inseriti nel popolare shooter online di Ubisoft 2 nuovi operatori australiani.Come riporta Gamingbolt, secondo un post apparso su ResetEra, la nuova coppia di operatori comprenderà Gridlock, descritto come un attaccante dotato di una specie di griglia laser che una volta ...

Fiorentina : con l'arrivo di Muriel - due attaccanti finiscono sul mercato : Secondo Il Corriere dello Sport , l'ufficialità dell'arrivo di Luis Muriel dal Siviglia apre le porte a due partenze nel reparto d'attacco della Fiorentina . Il classe '83 Cyril Thereau ha diverse offerte sul tavolo, tra cui ...

Calciomercato Barcellona - in arrivo due rinforzi per il centrocampo : Trovato l’accordo con Adrien Rabiot, non si ferma il mercato del Barcellona, che adesso vuole chiudere per un altro centrocampista: Frenkie de Jong. Stando ai media spagnoli, il 21enne sarebbe il principale obiettivo della dirigenza blaugrana, che vuole dare solidità a una mediana messa in ginocchio dagli infortuni. Secondo Mundo Deportivo, i catalani hanno già indirizzato l’offerta all’Ajax e al giocatore, entusiasta ...

In arrivo il nuovo singolo di Fedez da Paranoia Airlines in collaborazione con due cantanti : i dettagli : Il rilascio del nuovo singolo di Fedez da Paranoia Airlines è imminente, ma l'artista di Rozzano ha voluto solleticare la curiosità dei fan con alcune anticipazioni che ha affidato a sua moglie Chiara Ferragni. Si parla di un singolo molto cupo, che sarà in grado di mostrare un Federico diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. La signora Lucia si lascia poi andare a qualche particolare di troppo, rivelando che sarà rilasciato in ...

Star Citizen : due video mostrano le nuove feature in arrivo mentre prosegue il processo contro Crytek : Cloud Imperium Games ha pubblicato oggi due video che mostrano in azione le nuove feature in arrivo per Star Citizen, dandoci inoltre la possibilità di dare uno sguardo ad alcune ambientazioni inedite che saranno implementate con la patch 3.4 prima della fine dell'anno.Come riporta Twininfinite, con i video riceviamo un assaggio dell'aspetto finale del distretto commerciale di Lorville, una nuova area su Hurston. In seguito, il focus si sposta ...

Panzer Dragoon 1 & 2 : remake in arrivo per i due classici SEGA : Panzer Dragoon 1 & 2 sono due classici shooter su rotaie SEGA, e stando a quanto riportano i colleghi di Eurogamer.net, i due titoli avranno un remake per gentile concessione del publisher polacco Forever Entertainment.Non sappiamo molto in merito a questo misterioso progetto, se non che si tratta di un remake di classici del passato, e che la data di lancio sarebbe prevista per un non meglio precisato periodo entro la fine del prossimo ...

Due demo di Anthem in arrivo a gennaio : ecco le date della Vip demo e della Open demo : Con la closed alpha di Anthem che si terrà domani 8 dicembre, i giocatori che non sono stati selezionati per parteciparvi attendono alacremente di poter mettere le mani sul nuovo titolo di BioWare, che attraverso un comunicato stampa è lieta d'annunciare le date di due ulteriori fasi di test per il suo RPG multigiocatore in sviluppo.BioWare, insieme a Electronic Arts, hanno annunciato la data della VIP demo di Anthem, oltre a quella della Open ...

Shawn Mendes e Camila Cabello : questa foto ha scatenato le fantasie dei fan sull’arrivo di un nuovo duetto : Speriamo sia davvero così! The post Shawn Mendes e Camila Cabello: questa foto ha scatenato le fantasie dei fan sull’arrivo di un nuovo duetto appeared first on News Mtv Italia.

In arrivo due album di Ariana Grande nel 2019? Le rivelazioni della Donna dell’Anno 2018 per Billboard (foto) : Nel 2019 potrebbero arrivare ben due album di Ariana Grande, nel bel mezzo dello Sweetener Tour 2019. Eletta Donna dell'anno 2018 da Billboard, la popstar l'ha dichiarato - a mo' di provocazione ma in modo convinto - dalle pagine della rivista che le dedica la copertina e il tradizionale premio assegnato ogni anno alla voce femminile di maggior prestigio. Campeggiando sulla cover dell'ultimo numero dell'anno della versione americana di ...

Nintendo Switch Online : in arrivo Ninja Gaiden e altri due giochi NES la prossima settimana : Nintendo Switch Online non permette solo le sfide Online con gli amici, ma consente anche l'accesso a un ampio catalogo di giochi classici NES e, le ultime aggiunte, sono in programma la prossima settimana, come segnala Dualshockers.Nintendo ha annunciato che tre nuovi titoli NES saranno aggiunti alla libreria Nintendo Switch Online il 12 dicembre 2018. Si tratta di Adventures of Lolo, Ninja Gaiden e Wario's Woods. Ulteriori classici NES ...