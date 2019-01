Meteo | arriva «l' impulso polare» | temporali e neve a quote basse Giovedì fiocchi attesi

Previsioni Meteo : dal 23 gennaio arriva il vortice polare col grande freddo - neve al sud : Previsioni meteo abbastanza preoccupanti relative alla settimana che sta per iniziare. Se ad oggi, 20 gennaio, la neve è caduta solo sull'Appennino e ad alta quota, da mercoledì 23 infatti il quadro meteorologico generale, secondo gli studiosi del settore, è destinato a cambiare rapidamente, perché l'Italia dovrà fare i conti col cosiddetto "vortice polare". Esso consiste in un'ondata di aria gelida che arriverà dalla Groenlandia. Scongiurato in ...

Previsioni Meteo - arriva il vortice polare : dal 24 Gennaio profondo ciclone sul Mediterraneo con alluvioni - intense nevicate e blizzard sull’Europa [MAPPE e DETTAGLI] : 1/14 ...

Previsioni Meteo : dal 21 gennaio arrivano gli effetti dello stratwarming - pericolo Burian : stratwarming e Burian: sono queste le parole chiave utili per comprendere cosa ci aspetta, secondo le Previsioni meteo effettuate dagli esperti, a partire da lunedì 21 gennaio 2019. Il fenomeno "stratwarming" in particolare interessa l'intero continente e riguarda un significativo riscaldamento della stratosfera. Le conseguenze sono che andiamo incontro a un notevole abbassamento delle temperature generalmente registrate in questo periodo e le ...

Meteo - le previsioni : arriva il gelo con la sferzata artica : sferzata artica in agguato. Nel corso della prossima settimana il tempo sul nostro Paese potrebbe rivelarsi piuttosto movimentato: gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo per le ...

Allerta Meteo - Germania - Svizzera e Austria in ginocchio : tra Domenica e Lunedì arriva un’altra bomba di NEVE sulle ALPI : 1/65 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani arriva il grande freddo tra Modena e Reggio : “Nella giornata di giovedì 10 Gennaio correnti fredde settentrionali determineranno una diminuzione della temperatura ed in particolare sulla sottozona E1 (area montana modenese-reggiana) i valori termici medi giornalieri risulteranno compresi tra -3 e -5°C. Sull’appennino romagnolo e relativa area pedecollinare locali addensamenti potranno dar luogo a sporadiche nevicate senza accumuli al suolo“: la protezione civile ...

Previsioni Meteo - il freddo arriva anche sull’Europa occidentale a partire dal 9 Gennaio : shock termico di 10°C e tanta neve [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Meteo : Lombardia - weekend soleggiato e in Alta Valtellina arriva la neve : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - weekend all'insegna del bel tempo e con il ritorno della neve sulle cime più alte, in Lombardia. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, sulla regione insistono correnti settentrionali stabili pilotate da un vasto anticiclone esteso dalla Penisola iberica

Meteo Lombardia : weekend soleggiato e in Alta Valtellina arriva la neve : weekend all’insegna del bel tempo e con il ritorno della neve sulle cime più alte, in Lombardia. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, sulla regione insistono correnti settentrionali stabili pilotate da un vasto anticiclone esteso dalla Penisola iberica al mare del Nord. Ne consegue tempo asciutto e cielo spesso sereno, eccezion fatta per velature di passaggio e annuvolamenti lungo i crinali di confine. Nel corso del ...

Allerta Meteo - il Sud Italia è nel FREEZER : arrivato il primo nucleo gelido - confermata la NEVE fin sulle coste nelle prossime 36 ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/14 ...

Meteo - sull’Italia arriva il grande gelo : Nord sottozero e neve al Centro-Sud : In queste ore molte zone d’Italia verranno coperte dalla neve. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli Meteo confermano l’ondata di gelo e neve in arrivo sulla penisola, per quella che sarà a tutti gli effetti una settimana artica. Previsto un fortissimo calo termico da Nord a Sud. Quali sono le regioni maggiormente coinvolte.Continua a leggere

Allerta Meteo in Campania : arrivano neve e gelo - : La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per nevicate e gelate a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani. Come preannunciato nella ...

Meteo Ragusa - arriva il gelo - attenzione sulle strade : arriva il gelo anche in provincia di Ragusa. Precipitano le temperature al di sotto della media stagionale. Gli automobilisti invitati alla prudenza

Meteo - arriva il maltempo : freddo artico e nevicate anche in Sicilia : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per oggi 2 gennaio, venti forti in tutta Italia e nevicate a quote basse al Centro Sud, anche Sicilia