Davos | al via la 49esima edizione del World Economic Forum | ecco tutte le info

Forum di Davos al via - Trump & co restano a casa : ... a Davos saranno comunque presenti 30 capi di stato e di governo, compreso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte accompagnato dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e dell'Economia ...

Usa : a rischio viaggio Trump a Davos se shutdown prosegue - WSJ - : La presenza del presidente americano, Donald Trump , al World Economic Forum di Davos in calendario dal 22 al 25 gennaio è a rischio . Secondo quanto anticipato da "The Wall Street", lo staff di Trump ...

Tria in viaggio tra Mosca - Davos e Washington nelle prossime settimane : Sarà un mese di gennaio ricco di trasferte per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, impegnato in una serie di viaggi che da qui alla fine del mese lo porteranno prima a Mosca, poi a Bruxelles e Davos e infine a Washington e New York in visita ufficiale.